Escucha las noticias de las 16:00 (13/06/2019)

en lo hace referencia a un mercenario mientas que la violencia de género se refiere a la violencia que sufren las mujeres como consecuencia la construcción cultural como considerar violencia deportiva o en el deporte lo atentado de ETA de Saint-Denis el el estadio o no define la violencia la violencia viene definida por la motivación del agresor decir deciden el porque para que se utilice esa violencia

Voz 3

01:03

el ex ministro británico de Exteriores encabeza la primera de una serie de votaciones de las cuales saldrá el próximo líder del Partido Conservador y sustituto de la todavía ministra Theresa May Boris Johnson el favorito a suceder a May ha ganado esta primera ronda con un total de ciento catorce votos de los trescientos diputados tories que esas reunido este jueves en una sala del Parlamento británico además el actual ministro del Interior Sayid David ya titular de Exteriores Jeremy Hunt son algunos de los aspirantes que han conseguido pasar a la siguiente ronda para encabezar el partido la siguiente votación tendrá lugar el próximo miércoles diecinueve de junio