Las noticias de la Comunitat Valenciana, 16:03 (13/06/2019)

sí ha descartado que pueda asumir el Congreso el modelo de pacto en la Comunidad firmado por el Gobierno del Botánico dos ya sentenciado la fórmula valenciana será en Valencia no se repiten ningún sitio más Carmen Calvo considera que en este territorio Ximo Puig el PSPV han hecho bien sus tareas al lograr reunir una mayoría que garantiza la estabilidad para cuatro años

