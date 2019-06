Las noticias de Galicia, 16:03 (13/06/2019)

Voz 0028

00:05

la vecina que durante veinte años siguió cobrando la pensión de su abuelo fallecido ha aceptado dos años de cárcel en el juicio celebrado este jueves en la Audiencia de Pontevedra la acusada ha reconocido los hechos cobró desde el año noventa y seis hasta el dos mil dieciséis cuando su abuelo tendría ciento cinco años una pensión que al principio era de trescientos veintinueve euros y acabó siendo de seiscientos tres el único que no ha llegado a un acuerdo es el Banco de Santander con la Seguridad Social porque al ser ella insolvente está obligado a pagar subsidiariamente ya abonó treinta y tres mil diez euros rechaza pagar el resto que son unos cien mil euros más más cosas en dos mil diez de hecho se suicidaron en Galicia doscientas ochenta y ocho personas a pesar de ser un dato tremendo es el más bajo desde que existen registros según ha asegurado hoy el director general de Asistencia Sanitaria Jorge a Boal en comisión parlamentaria a Boal achaca el descenso al plan de prevención del suicidio activado en dos mil diecisiete y que incluye la próxima puesta en marcha de una vía rápida para atención a personas con antecedentes suicidas para que no tengan que esperar lo mismo que el resto de pacientes actuaciones con supervivientes y familiares la formación de profesionales de servicios sociales en centros de menores y un programa de atención integrada específico para la depresión de la agenda este jueves con esta voz te suena de fondo la de Alice arranca está ahora en el Monte do Gozo de Santiago la segunda edición del Festival au son do Camiño XXXVIII artistas pasarán durante estos tres días por los dos escenarios montados