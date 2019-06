Las noticias de Aragón, 17:03 (13/06/2019)

de gobierno en el que incluyen políticas territoriales de autogobierno el no al trasvase la defensa de los servicios públicos la convivencia de la escuela concertada y la pública o la carga fiscal un programa abierto a otras formaciones para poder obtener una mayoría estable Ciudadanos de momento mantiene su negativa Chunta no ve obstáculos para negociar sobre la exigencia de Podemos y su petición de abstención del PAR les respondía Arturo Aliaga

Voz 3

00:35

es es que cuando esto van con espoleta retardada porque no estás es que yo no sé si es que no escuchan lo que yo digo yo descarte cualquier proyecto de la izquierda monocolor o por la derecha unas incompatibilidades manifiestas entonces yo no sé ahora porque alguien se empeña en buscar una aguja en un pajar