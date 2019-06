Escucha las noticias de las 17:00 (13/06/2019)

buenas tardes Nathalie lo a sus y ex secretaria de Estado de Asuntos Europeos en Francia y una de las voces más críticas contra los pactos del PP y Ciudadanos con Andalucía aunque en los últimos días de campaña si acercó ya al partido de Rivera ha renunciado hoy a presidir el nuevo grupo liberal europeo tras una conversación fuera de micro con doce periodistas en la que ridiculizó a todos sus nuevos compañeros y especialmente a quiénes podían competir contra ella por el puesto acusaciones de viejos frustrados perdedores le han pasado factura Macron entendido que su perfil no es el más indicado para liderar su mensaje en las dieciocho

Voz 5

02:11

por eso estamos luchando en el municipio doloso el factor humano no la distracción el que te da un mareo el coger el cigarro el móvil invadiese el carril izquierdo medio metro como mucho pero no no no estoy terrorista invadió el Cabildo al cien por cien círculo treinta y dos metros en dirección contraria veía que venía mi hija de cara a las luces apagadas inútil un gesto este esta persona reacciona una carrera