Las noticias de Castilla y León, 17:03 (13/06/2019)

era cuatro de enero la hija de Telma que había vivido un año con ella se acababa de marchar de nuevo Honduras porque no se acostumbraba el cambio dos amigas la acompañaban cuando de pronto la estufa de leña prendió el techo de la casa que había comprado un año y medio antes ya había remozado para poder vivir en ella

Voz 4

01:13

eh se me vino el mundo encima sólo quería marchar si se hubiera dado un avión ahí me me quería ir