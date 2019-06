Las noticias de Cantabria, 18:03 (13/06/2019)

el ex ciclista de Cabezón de la Sal Juan José Cobo Pierre de la Vuelta Ciclista a España que ganó en el año dos mil once por decisión del Tribunal Antidopaje de la UCI Roberto

Voz 1

00:12

cuál es efectivamente la unos ciclista internacional ha anunciado en un comunicado oficial que ya el ya ex ciclista a Juanjo Cobo violaron las reglas antidopaje usando sustancias prohibidas basándose en anomalías detectadas en el pasaporte biológico durante la temporada dos mil nueve dos mil diez dos mil once y le impone una sanción de tres años y anula los resultados de todo esos años incluye por supuesto la Vuelta a España dos mil once que ganó a Chris Froome en un mano a mano extraordinario y que todavía recuerdan los aficionados con una mítica batalla en Peña Cabarga