Escucha las noticias de las 18:00 (13/06/2019)

Voz 2

00:33

bueno los cuatrocientos sesenta mil viviendas a un precio medio de cien mil euros por vivienda significa un total de cuarenta y seis mil millones de euros que es el valor de las viviendas terminadas y no vendidas y que posiblemente esta la recogido en los saldos de las entidades bancarias evidentemente es que no me lo sigue siendo enorme por lo tanto no no podemos concluir que sea se ha producido la digestión de todas aquellas viviendas que quedaran sin vender