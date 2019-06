Voz 3 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 00:10 puesta al chalé otra bota no sea que la AVE con tus propios datos por ahora mitad víscera es obligación social aunque me pillen Wilma haré todo me vale ya me gustaría cara tras la esclavitud o perfecto

Voz 0313 00:49 esta tarde en La Ventana hemos hablado de dos temas que están conectados el boom de las serias el boom de la adicción en la tele las plataformas y todo eso las actitudes actividades algunos Instagram que se han ido por ejemplo a Chernóbil hacerse fotos en posturitas obviando lo que ocurrió en aquel lugar obviando también el peligro que puede suponer para ellos pero en fin que vamos a hacerle esa es una mirada de ese nuevo mundo digital y tecnológico que nos atropella y que a veces criticamos pero que tiene otras posibilidades realmente fantásticas por ejemplo una manera distinta nueva de narrar saben que es está celebrando Madrid Feria del Libro bueno pues de forma paralela se ha organizado también la Feria del hilo la feria del hilo y el II Certamen de Literatura twiterías donde los protagonistas son los hilos para que no lo sepa un hilo es una serie de tuits que están conectados te permiten contar una historia por ejemplo una historia de fantasía hay ciencia ficción que ha ganado el premio Samsung España que discurre en un hospital de arquitectura neomudéjar donde ocurren unas

Voz 4 01:50 serie de fenómenos extraños hola estoy en el Retiro en en Madrid sabéis que yo no sólo hacer vídeos pero creo que tienes que que ver algo que descubierto esta mañana os voy a llevar un poco como en para que podáis llegar si queréis saber dónde se encuentra lo que lo que es señala ese es el parque de la entrada al retiro los jardines de Cecilio Rodríguez están ahí pues haciendo una especie de línea recta cruzar la Feria del Libro llegáis a a lo que os quiero enseñar

Voz 5 02:25 ves está en fiestas cultura el hospital donde trabajo

Voz 6 02:31 fue inaugurado en mil ochocientos ochenta y uno por la duquesa de Santoña arquitectura neomudéjar Se respira antigüedad tanto es así que esa dice que este edificio es la cuna de la pediatría española por sus pasillos hemos pasado multitud de sanitarios multitud de pacientes como podéis imaginar es un espacio lleno de relatos de los buenos de los malos también de los peores muchos de ellos vinculados a sucesos extraños que comprenden ahorcamiento susurros en la noche o visiones

Voz 0313 03:03 Alberto García buenas tardes clara vinculación

Voz 7 03:05 tardes oye lo primeros felicidades eh porque lejos de los on

Voz 0313 03:08 o rasgados ha ganado ese ese premio de fantasía de ciencia ficción otorgado por otorgado por Samsung España oye tú estuviste en el concurso Relatos no no no me estoy aquí también no

Voz 7 03:18 no

Voz 0313 03:19 es muy buena memoria por lo que vez llegaste a una final de temporada hace hace un tiempo hace hace ya un tiempo

Voz 7 03:25 sí yo era residente dice la residencia en el Hospital Niño Jesús era estaba en el tercer año de mi mi residencia cuando fue

Voz 0313 03:34 no es pediatra intensivistas de de de ese hospital en te inspira se las guardias son lo que ves ahí para escribir ese tipo de Historia

Voz 7 03:44 hombre en los médicos y tenemos la suerte de nacer he vivir a veces eso compartir la vida de otras personas y eso es muy inspirador ya es encima tienes un edificio como el que tenemos nosotros

Voz 0313 03:59 por mucho más tuyo premiado es enlaza conecta con una vivencia durante una guardia

Voz 7 04:07 sí osea yo hace tiempo Hospital es un hospital de estructura son el medio mundo mudéjares dos los pasillos sí que te cruzas con algún niño así que los niños cuando está muy enfermos te cuentan cosas que ven es algo que hablamos entre los trabajadores del hospital no le damos mayor importancia pero es lógico que tenga una especie de cultura interna el edificio está claro que eso deja un poso que ha servido para para luego yo soy me gusta mucho pasear por el Retiro mirar la escultura fijarme en quién son como se representan tenía ese niño de los ojos rasgados en esas cultura dije voy a utilizarlo

Voz 0313 04:49 oye este género del hilo como como te metes en esto

Voz 7 04:53 pues me meto la verdad es que no no soy consciente de hacerlo en un momento dado me gusta escribir desde siempre y sí que es cierto desde el nacimiento es mi segundo hijo de tengo tres en el dos mil hacen dos mil trece dos mil quince en dos mil quince yo publicó mi último libro yo es cuando ya empiezo a Art para dibujar pediatría y al tiempo para escribir alguna historia gracias a que es algo muy accesible

Voz 0313 05:20 tres hijos dan para una madeja entera eh

Voz 7 05:23 con tres hijos dan tal Amparo

Voz 0313 05:25 con una serie de Netflix ya más que para humilde oye pero tú cuando cuando haces los hilos Alberto tú eres de los que se programa exactamente toda la estructura o dejas que te sorprendan el propio camino que pueda tomar el fluya

Voz 7 05:38 pues depende depende allí los con los que no tengo escrita la estructura pero tengo que reconocer que me éste es en realidad lo dice animado por una compañera pedía también llamado a Verónica Bernabéu quemando mensajes sí que procure buscar un giro en una estructura que diera sentido al final del el relato está bien también depende cómo me pille entre comillas

Voz 0313 06:01 mueve Alberto no te retires porque vamos a compartir otra historia también también premiada donde después de sesenta y nueve tuit

Voz 8 06:10 se descubre quién es

Voz 0313 06:12 el asesino con uno mismo una cosa un poco inesperada vamos

Voz 9 06:15 pero la

Voz 11 06:22 este es el libro en cuestión lo coge hace siete u ocho años cuando estaba en segundo de Bachillerato así no lo había devuelto antes porque pensé que lo había perdido en una mudanza lo juro se titula El ángel de la guarda el autor es un tal Rafael Iriarte bueno pues el fin de pasado me acerqué a la biblioteca devolverlo mitad vergüenza uvitas contenta por haberlo encontrado pues imaginados mi cara cuando me acerco al mostrador Ledo y el libro a la chica y me dice que no aparece en el catálogo al final la chica me dijo que probablemente sólo había un ligero

Voz 3 06:57 la de la biblioteca el Ike al llevar muchos años desaparecido no habrían quitado del catálogo y ahí se hubiera quedado la cosa sino fuera porque otra bibliotecaria hice quedó flipando al ver el libro me contó que era el único ejemplar de la Biblioteca porque era de un autor muy poco conocido y que hace unos años el señor había ido allí preguntando por el libro que había perdido el resto de los ejemplares en una inundación dónde está cuál quedaba así que decidí Suárez buenas tardes

Voz 0313 07:35 buenas tardes ha hecho doblete con este thriller del que vamos a escuchar un fragmento ha ganado el premio del público y el premio El Corte Inglés al mejor hilo de thriller y misterio noté eh pero pero donde te ha expirado para esto

Voz 1628 07:51 pues la verdad es que eso inspirada en una historia real que es la mía porque es otro día me encontré un libro que tendría que haber devuelto hace bastantes años a la Biblioteca

Voz 0313 08:02 bastantes fallos sí sí sí sí

Voz 1628 08:04 tengo que decir que ya ha hablado con la yo estoy que desde hizo que esta semana aquí dice voy a ir a devolverlo si me puse a pensar qué pasaría si ese libro tuviera tuviera una historia no hay dio la historia

Voz 0313 08:16 oye Nagore es escritora o amateur o profesional te dedicas a esto o te dedicas a otra cosa

Voz 1628 08:23 no no me dedicó esposa yo soy soy periodista y trabajo en una agencia de soy creativa publicitaria

Voz 0313 08:30 sí lo lo de meterte en la que preguntaba antes a a Alberto en el género hilo como como te surge pues

Voz 1628 08:36 pues desde el año pasado participé en la feria delito ya si es que me enteré con muy poco margen de tiempo me enteré justo antes de que acabara y no me dio mucho tiempo a prepararlo bien pero me quedé con la espinita clavada me apetecía repetir y me apetecía hacerlo bien yo este año estuve muy pendiente a ver si te ibas sin Ebrard ir cuando vi que se iba a hacer dice bueno este año voy a hacerlo bien pero no me esperaba muchísimo menos la repercusión que ha tenido

Voz 0313 09:02 dos premios eh

Voz 1628 09:05 no me lo creo todo esto

Voz 0313 09:07 todo esto de de la del género del hilo yo creo que tiene un un culpable Un responsable por ser un poquito más más generosos que es Manuel virtual que este año forma parte del jurado de la de la Feria del hilo pero que muchos oyentes lo lo recordarán Manuel buenas tardes hola qué tal buenas por un Twitter tuyos nació el término verdad el de las vacaciones famosas anda de vacaciones desde hace un par de días en un hotel cerca de la playa iba todo bien

Voz 9 09:34 hasta que ta ta ta ta ta ta ta ta ta tanto contigo empezó todo Manel

Voz 1959 09:40 sí fue bueno

Voz 7 09:43 siempre es usado para la ficción aunque de cierto que lo que busca son para el verano fue fue un bombazo reír aquellos agentes animado a utilizarlo también como como un medio para eso para contar historias

Voz 0313 09:55 oye tú has ido ya jurado de la de la primera edición ahora de la segunda y que que has notado en cuanto a la evolución de este de este género

Voz 1959 10:03 pues respecto al año

Voz 7 10:05 no quiero una cosa que no todo en el jurado ha sido que que la gente estaba yo creo que está empezando a entender el formato que que que es transcribir una Historia tal cual la poderes publican otros medios sino que dejen digamos que el medio tiene sus particularidades sí una de ellas también que no me gusta menos la la interacción sea el hecho de que de que tú puedes estar publicando en Historia en directo como como ha hecho Nagore no a lo largo de cuatro días que la los comentarios en el entorno la historia de la cómodos para influir en esa rollo de la de la propia historia esto sabemos que es una cosa que hemos notado oí hemos visto también que que la gente apostados pues eso como la la interactividad que lo es no es la única manera de escribir en Twitter pero de verdad que es una

Voz 0313 10:50 un adiós porque Athina Gore lo de lo de ejercer de periodista te has servido para lo del para lo del hilo la forma de la forma de redactar la forma de de desarrollar un argumento o no son no son caminos distintos

Voz 1628 11:02 no no claro que me da lo que me ha servido de hecho yo yo he criterio hizo porque es lo que me ha gustado siempre escribir al final escribir un artículo una historia o lo que sea pues tiene las fases

Voz 0313 11:14 en el caso de Alberto lo de escribir a a golpe de tuit a que se parece a las recetas médicas Valle

Voz 7 11:21 la ya que no es cierto que antes de yo no yo practicaba mucho el microrrelato

Voz 0313 11:27 sí y doy fe

Voz 7 11:28 entonces el tuit microrrelato pues por menos aunque sea en número de palabras son son parecidos es encontrar la palabra justa borrar lo que sobra y todo lo demás sería me ayudó para luego escribir historias más largas

Voz 0313 11:43 sí sí si tu ya está ese paso que tienes tres libros publicados en tu caso Nagore te vas animar Haute ronda por la cabeza lo de ponerte con no sé con una novela por ejemplo

Voz 1628 11:53 sí sí por supuesto y más después de de este empujón no porque al final hace mucha ilusión y te dan ganas todavía diques y me encantaría

Voz 0313 12:03 el y tú Manuel después del exitazo de del del primer hilo de la historia has hecho algo te planteas hacer algo así tipo novela libros algo más más ortodoxo

Voz 7 12:13 sí bueno el derecho grandes pasando por el que el otro Manuel mano novela completa si ahora mismo estoy escribiendo otra otra novela con idea de de póliza te vienen se llegó llegó a tiempo Ivonne sigue haciendo más cosas también complicado de algún otro y lo dice rechazó el verano pasado juntos junto con Modesto García que fue el ganador de la sí y encima precisamente en el en el certamen Si bueno desde entonces llevamos jugando juntos y la primera colabora que publicamos pues verano pasado oírlo de protagonizada por una persona que esperamos

Voz 1959 12:51 que a García ahí pues que no muy bien no ha gustado mucho lo cual jugar parte con con diferentes medios y atrás para medir muy bien pues Manuel Barturen

Voz 0313 13:05 Berto García inaugure Suárez gracias a los tres compañeros de la Cofradía del hilo y que tenga mucha suerte Ánimo eh