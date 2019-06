Escucha las noticias de las 21:00 (13/06/2019)

que no queremos hacer descansar la gobernabilidad de España o la investidura en los partidos independentistas por eso lo que estamos haciendo es pedir al resto de partidos políticos que no bloquee la investidura se lo estamos pidiendo

sí que lo es también en Cadena Ser punto com Il nuestra esto no radica en la Cadena SER

y al final ciudadanos después de unas enrevesadas votaciones a tres bandas en la Asamblea de Madrid para que no se notara lo que todos notamos no le ha quedado más remedio que hacer públicas sus negociaciones con Vox mediante firma solemne ante las cámaras del acuerdo para avanzar hacia una nueva política presupuestaria que refleje el gobierno del cambio en Andalucía ese es el nombre con el que lo han bautizado las hala para los grandes momentos el consejero de Economía andaluz Rogelio Velasco independiente pero propuesto por Ciudadanos el consejero de Hacienda

Voz 6

09:01

Juan Bravo del PP el portavoz de Vox Alejandro Hernández me siento cómodo porque este acuerdo contribuye como he comentado el intervención la estabilidad política de generación de empleo de la economía andaluza este acuerdo lo que recoge esas treinta tantas medidas lo que recoge sin duda son propuestas de trabajo de mejora de los presupuestos no hemos dicho siempre que entendemos que la violencia no tiene genere por eso siempre hablamos de violencia intrafamiliar cuál es un servicio que se va a prestar pues a los hijos de una madre alcohólica por ejemplo o o a la señora o la madre que es extorsionada pues sus hijos drogadictos