Pilar Zamora explica el pacto de gobierno con Ciudadanos

Voz 1443

00:00

nosotros eh queremos seguir trabajando por esta ciudad tenemos un proyecto importante ciudad estos cuatro años de Gobierno necesitan seguir con la gestión sobre todo por la ciudad porque la ciudad ha empezado a cambiar la ciudad está progresando y necesitamos seguir con este con este proyecto de cambio nosotros no queríamos un gobierno del Partido Popular ha apoyado con Vox no estábamos de acuerdo con ese tipo de gobierno por ahí empezamos las negociaciones con Ciudadanos es verdad que desde que esa se ha sabido el acuerdo a nivel regional nosotros estamos sentados en una mesa con Ciudadanos durante toda la noche también parece que va a ser larga porque ahora lo que estamos haciendo es lo que ellos lo hicimos poniendo de acuerdo en nuestros programas electorales en nosotros ya llevábamos un trabajo hecho de las coincidencias y las diferencias que tenían los programas electorales y ahora estamos dando o redes ción un documento que si todo va bien pues mañana conoceréis pero en principio ahora mismo tenemos a a los equipos porque me imagino que también Eva vendrá a esta gala tan importante pero siguen trabajando en ese documento de acuerdo porque lo que queremos son medidas lo que queremos es trabajar por la ciudad esto no consiste en otra cosa esto no tiene otro otro objetivo que sacar un trabajo adelante por la ciudad y en ese documento es en el que llevamos trabajando el acuerdo que se ha tomado a nivel regional donde está Albacete esta ciudad Real y está Guadalajara es un acuerdo global donde también entran pueblos de la provincia es decir éste es un acuerdo global que que no va a cambiar en principio los dos los dos primeros años Eva será los dos segundo español y bueno ese es un acuerdo al que hemos llegado hoy ya ya te digo en en eso ya está trabajando se está trabajando en los programas electorales y en los puntos en los que vamos a basar este acuerdo de legislatura para los cuatro años porque en el fondo la legislatura son cuatro años los concejales tanto de ciudadanos como en el Partido Socialista trabajarán durante cuatro años la única que que cambiará su condición seré yo en el segundo año cuando es el segundo año pero estamos en esa línea en ese acuerdo se mantiene a Pilar Zamora le gusta que la ciudad avance y esto no se trata de quién está o quién no está yo nunca he entrado la alcaldía por otra cosa que no sea trabajar por Ciudad Real esa ha sido mi línea durante los cuatro años seguían siendo las dos es un acuerdo para que Ciudad Real esté mejor para que los ciudadanos sigan progresando y cambiando no es cuestión de que te guste o no te guste se trata de responsabilidad Se trata de trabajo y se trata de progreso para la ciudad aquí no es si gusta o no gusta sino que creemos que es lo mejor para la ciudad y con ese pensamiento está mostraba los pactos y las leyes están como están aquí el alcalde a la alcaldesa es el que tiene más votos cuando se hace el pleno los concejales pues los pactos es legítimo no que con tres concejales a la alcaldía lo que queremos hacer es que ese pacto salga adelante y no queremos que un concejal de Vox en este caso pueda decidir el alcalde a la alcaldesa de Ciudad Real por lo tanto el pacto está ahí el trabajo se está haciendo ahí yo no hablo de legitimidad o no yo fui durante cuatro años prácticamente la alcaldesa ilegítima como así me llamaban no en ese momento yo no estoy hablando legitimidad estoy hablando de trabajo y esfuerzo íbamos a trabajar todos y todas