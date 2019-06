Escucha las noticias de las 02:00 (14/06/2019)

las últimas horas Emiratos Árabes Unidos ha dicho que los ataques suponen una peligrosa escalada de tensión en la zona Qatar ha pedido una investigación internacional aquí en España el PSOE ha cerrado con los partidos independentistas su ronda de contactos de cara a la investidura de Pedro Sánchez Esquerra ha confirmado que están dispuestos a facilitar su investidura pero no han aclarado cómo Si votando a favor o absteniéndose Javier Carrera

el primer paso para seguir dialogando decía Rufián que no ponía a priori condiciones líneas rojas más allá de ese diálogo evitaba el portavoz republicano hablar aún de abstención pero abría la puerta a esa investidura

ya que no venimos a que absolutamente nada venimos a bloquear el ciento cincuenta y cinco y sobretodo actitudes represivas que no llevan a ningún sitio y hablar

ese no bloqueo no es un cheque en blanco decía Rufián advirtiendo además de que cada día pasan cosas señalando por ejemplo a la constitución del Ayuntamiento de Barcelona discurso en todo caso que distaba mucho del de la portavoz de percate Laura Borràs que se instalaba en el no señalando a la suspensión de sus tres diputados en prisión mientras desde el PSOE Adriana Lastra apelaba a todas las fuerzas políticas