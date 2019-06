Las noticias de Asturias, 06:47 (14/06/2019)

ha ido bien como todas las demás que van a ir bien aunque físicamente no podamos porque mentalmente estamos preparados además tenemos razón para exigir una solución una solución para trabajar para seguir trabajando en las fábricas de establece Coruña el Gobierno tiene que darla porque así se ha comprometido a ello lo lleva ocho meses luchando y ocho meses mintiendo sintiéndote es normal que tengamos pocas esperanzas ya llegado el momento de decir no basta Nos vamos a la épica pues nos vamos a la épica nos vamos a Madrid pues nos vamos a Madrid a la industria de Asturias que va a desaparecer si este Gobierno no hace nada

Voz 1076

09:05

evidentemente empieza a analizar y digo me he equivocado claro que sí me he equivocado en menos de lo de lo que mucha gente piensa también visto cosa cosa negativa pero bueno esto hay que hay que hay que convivir con ello si no eres capaz de decir esa cosa en su momento no lo vas a decir cuando cuando ya no está