Las noticias de Catalunya, 06:47 (14/06/2019)

cómo es que no por for menos porque lo que interesa

que no venimos a absolutamente nada venimos a bloquear el ciento cincuenta y cinco y sobretodo actitudes represivas que no llevan a ningún sitio y hablar hemos hablado de de hablar de diálogo

Voz 27

10:48

intente escapar entonces ya me cogió me empezó a a dar golpetazo hasta que me estampó contra una columna de hierro y allí del fuerte golpe pues me rompió las gafas me hizo una brecha en