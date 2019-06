Las noticias de Aragón, 06:47 (14/06/2019)

No hay resultados

Voz 2 00:10 volvemos a los asuntos nacionales esta mañana vamos a entrevistar a Iván Espinosa de los Monteros el portavoz de Vox

Voz 3 00:16 Ziarreta raza desde Granada una pregunta para estoy invitado de esta mañana que nos cuente qué diferencias hay entre espacio ciudadano suyo si hay diferencia ideológica o hay más similitudes de las que os parece

Voz 4 00:37 buenos días hoy por hoy estoy alejando desde Santander a señor Espinosa de los Monteros te preguntaría qué opina de las mujeres asesinadas en España por violencia de género

Voz 5 00:52 el El Prado Connelly mal que vayan eh luego hemos tenido Teherán e no explotó cuentas o las hemos descubierto el material más duros de la tierra que es la cara de los dirigentes de Ciudadanos como pueden tener la ganado los pactando con la extrema derecha el no para cambiar las cosas sólo querían tocar poder y encima tenemos que leer Arrimadas denunciando la última víctima de violencia machista en España mientras están pactando con Vox

Voz 2 01:27 sobre las declaraciones políticas de las últimas horas

Voz 7 01:30 buenos días soy Pepe de Alicante ironía que no nos falte dice Gabriel Rufián que habrá Colau se hipotecaron si acepta los tres votos de Valls porque al final Valls pedirá contrapartidas políticas liberales en fin dice también que es decepcionante verla ahora después de haberla visto tan combativa cuando era una activista pero le podría alguien preguntar a Rufián si los pactos que hace Esquerra con la más rancia burguesía catalana son tan edificantes como para ir dando lecciones de pacto a los partidos de izquierda

Voz 1012 02:48 Marías hola qué tal muy buenos días el culebrón de los pactos se pueden contar de muchas formas hoy lo haremos como si fueran historias de amor a menos de treinta horas para que se constituyan los nuevos ayuntamientos ciudadanos continúa deshojando la margarita en Zaragoza en Huesca y en Teruel aún no ha elegido a su pareja el partido naranja sigue quitando pétalos pero todo apunta a que el último pétalos será de color azul mientras PSOE Ipar sellaron ayer su amor político para gobernar Aragón Ciudadanos que se siente despechado por los aragonesistas insiste en que no entrará en esa relación la Maña Aliaga que se consolidan como pareja tienen que añadir a otros miembros chuta comment disposición y Podemos con algo menos se dejan querer ahora les contamos todo esto de forma un poco más seria aunque esta es la realidad y en cuanto al tiempo chubascos dispersos para hoy con tormentas ocasionales que pueden venir con barro David Marqueta buenos días buenos días tenderán a remitir por la tarde dando paso a cielo despejado en algunos puntos temperaturas máximas sin cambios en general y con ascensos al este de Teruel ahora en Zaragoza diecisiete grados quince en Huesca doce en Teruel

Voz 1012 04:33 de reducir impuestos por debajo de la media mantener las comarcas sólo la convivencia pacífica entre la concertada La escuela concertada y la pública son algunas de las setenta y cinco medidas que ayer firmaron el PSOE y el PAR como base de un futuro gobierno de Aragón esperando ahora a que otras fuerzas se sumen para obtener la mayoría necesaria nueve folios de acuerdo en un documento dijo Javier Lambán que está abierto hoy espera más apoyos

Voz 0693 04:53 esto es un documento de bases programáticas lo es un documento cerrado de gobierno porque somos perfectamente conscientes que para ir a la investidura necesitamos algunos apoyos parlamentarios más a ningún grupo parlamentario le vamos a pedir el apoyo planteándose lo como un trágala

Voz 1012 05:11 el PSOE dice que incluye la defensa de los servicios públicos el crecimiento económico y la innovación y el PAR pone por escrito la defensa del autogobierno el no al trasvase las obras del Pacto del Agua la convivencia de la enseñanza pública con la concertada y la eliminación del impuesto de sucesiones otro aspecto importante que recoge este acuerdo la unión de las estaciones de esquí un pacto firmado por el PSOE estatal que se compromete según Aliaga a impulsar una agenda aragonesa

Voz 0685 05:33 que tengo la la confirmación y el compromiso del secretario de Organización del Partido Socialista sino Ábalos el Gobierno de España de trabajar en la dirección que nos hemos marcado desde el principio en los grandes temas que vamos a tener que trabajar en la próxima legislatura

Voz 1012 05:50 hay respaldo de Ferraz del PSOE estatal este acuerdo pero para que se convierta en un acuerdo de gobierno necesitan más respaldo de donde saldrán el PSOE y el PAR abre la puerta a todos los que quieran sumarse sus condiciones estas transversalidad

Voz 0693 06:05 qué centralidad huida de frentismo dedicación y desde luego cualquier grupo parlamentario que comparta esos criterios será excelentemente bienvenido a ese espacio de centralidad ya la sustitución de un acuerdo de gobierno ya

Voz 1012 06:23 alega dejó claro en respuesta a Podemos que el no se iba a abstener en un Gobierno que fuera sólo de izquierdas y mensaje también a PP y Ciudadanos

Voz 0685 06:30 con el único partido que el Partido Aragonés no habla o de estructuras es con el Partido Socialista porque me han mandado hay que decirlo por tierra Mariaire con emisarios submarinos con túneles de baja cota con puestos y cargos yo quiero esto yo que era un compromiso político para trabajar por Aragón

Voz 1012 06:49 a partir de aquí reacciones desde Ciudadanos tras el pacto firmado entre la Aliaga insistieron en que no se sentará a negociar un acuerdo en el que estén juntos el PSOE y el PAR el partido Naja no perdona a los aragonesistas por no haberse sumado al acuerdo con ellos y con el PP pero Lambán ayer fue rotundo

Voz 0693 07:05 sea bien por encima de la mesa que vetar el par en el acuerdo el Partido Socialista se levantará de la mesa

Voz 1012 07:11 y qué dice el resto de la izquierda bueno pues podemos señala que el acuerdo de peso Ipar es una llamada desesperada Ciudadanos para que los socialistas puedan mantener ayuntamientos como el de Zaragoza en cualquier caso podemos el lunes se reunirá con el PSOE y el partido morado no descarta apoyar la investidura incluso entrar en el Gobierno Nacho Escartín dice que la decisión final la tomará la Asamblea ciudadana

Voz 14 07:29 yo me veo en un escenario de que dentro de tres días tengamos que ofrecer una consulta ciudadana al todas las personas inscritas de Podemos Aragón Illes digamos está dispuesto a votar un gobierno de PSOE con el PAR y atisbó política ficción con Chunta en el cual no está Podemos porque no lo hagan de introducir a Podemos tenemos que votar que sí a cambio de nada

Voz 1012 07:50 Chunta Aragonesista no ve grandes escollos en el pacto alcanzado por PSOE y Partido Aragonés cree que es un buen punto de partida para negociar un gobierno con mayoría José Luis Soro

Voz 15 07:58 estamos absolutamente abiertos a sentarnos a negociar de forma constructiva en positivo de buena fe con el Partido Socialista con el Partido Aragonés con Podemos Izquierda Unida para buscar una fórmula alternativa que permita constituir un gobierno en Aragón

Voz 1012 08:15 acuerdo PSOE-PAR Álvaro Sanz acusa de escorarse a la derecha dice que sólo apoyará su investidura con un acuerdo de programa

Voz 0972 08:21 por lo tanto emplazamos al señor Lam van a que se siente si quiere que Izquierda Unida valoren su investidura positivamente no por supuesto que los acuerdos firmados con el PAR si sigue esa tendencia el señor pues no gana facilitar esa tarea

Voz 1012 09:42 este domingo comienza la fase de máximo riesgo de incendios forestales el Gobierno aragonés cuenta con un dispositivo de prevención y extinción formado por más de mil doscientos cincuenta profesionales ocho cuadrillas helitransportadas sesenta y dos terrestres además de ochenta puestos de vigilancia a partir del miércoles se prevé la primera ola de calor por eso el director general de Gestión Ambiental llama extremar la precaución Ángel Berzosa esto

Voz 1887 10:02 a primera hora de calor que nos va a coincidir con la cosecha de cereal y que evidentemente habrá que pedir a la población y a los a los sectores implicados en ella la máxima precaución para tomar las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible los incendios forestales

Voz 1012 10:19 y terminamos con dos nombres propios el primero el de Santiago Niño Becerra economista colaborador de La Ser ayer estuvo en el foro Gadea en Zaragoza dijo que seguiremos inmersos en la crisis económica y la estabilidad no llegará hasta el año dos mil veintitrés con un nuevo modelo en el que las cooperaciones ganada en importancia hilos Estados quedarán cada vez más diluidos

Voz 1869 10:37 se ha jugado con la credibilidad de las personas se empezó a regalar crédito tipos de interés real negativo los políticos seguras asociación diciendo que ya ha salido de la crisis las ciudadanías deseaban creer dentro de una dinámica de caída del ahorro aumento del endeudamiento privado eh

Voz 1012 10:56 y otro nombre propio el de Gonzalo Crespo un futuro ingeniero jugador de waterpolo estudié en Zaragoza en el y es Pilar Lorengar ha conseguido la nota más alta en la selectividad trece coma novecientos noventa y cinco

Voz 21 11:08 estoy muy satisfecho es puedes fuerza sobre todo porque he tenido que trabajar mucho porque también hago deporte y he viajado mucho esta temporada porque tenía muchos partidos fuera he tenido que estudiar mucho en autobuses viajando con mi equipo de waterpolo

Voz 1012 11:51 recordamos el tiempo en las primeras horas del día chubascos dispersos con tormentas ocasionales que incluso puede ir con barro se despejará el día por la tarde ahora mismo tenemos diecisiete grados en Zaragoza quince en Huesca doce en Teruel

