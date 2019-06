Las noticias de Cantabria, 06:47 (14/06/2019)

Voz 1 00:00 han que es que el estado tocando las narices al final lo vamos a ver todos involucrados pero este tipo se cree que somos tontos y ahora con lo del barco de verdad tiene un bofetón pero que acabarlo eh

Voz 2 00:11 volvemos a los a son transnacionales esta mañana entre

Voz 0628 00:13 estará a Iván Espinosa de los Monteros el portavoz

Voz 2 00:16 The Box en el Congreso

Voz 3 00:18 nada una pregunta para yo estoy invitado de esta mañana que nos cuente qué diferencias hay entre el pasa ciudadano ciudadano estoy yo si hay diferencia ideológica o hay más similitudes de las que nos parezca anotaron eh

Voz 0628 00:35 han notado que da Rafa gracias a una pregunta más buenos días

Voz 4 00:37 buenos días hoy por hoy estoy alejando desde Santander a señores Espinosa de los Monteros Le preguntaría qué opina de las mujeres asesinadas en España por violencia de género sobre este asunto

Voz 5 00:51 María de gasto es creado por encima lo hemos tenido Teherán eh nos cuando cuenta hasta ahora te hemos descubierto el material para el brote de la tierra que es la cara de los dirigentes de Ciudadanos como fue en la Duran pactando con la extrema derecha el no para cambiar las cosas sólo querían tocar poder iba a tenemos que leer Arrimadas denunciando la última víctima de violencia machista España mientras están pactando con

Voz 6 01:21 es que lo primero que ha hecho el Andalucía es quitar subvenciones sabes aquí

Voz 7 01:27 sobre las declaraciones políticas de las últimas horas buenos días soy frente de Alicante ironía que no nos falte dice Gabriel Rufián que habrá cola usa hipotecar a aceptan los tres votos de Valls porque al final Valls pedirá contrapartidas y político cada liberales en fin dice también que es decepcionante verla ahora después de haberla visto tan combativa cuando era una activista pero de podría alguien preguntar a Rufián Si los pactos que hace Esquerra con la más rancia burguesía catalana son tan edificantes como para ir dando lecciones de pacto a los partidos de izquierda

Voz 8 02:05 el gracias Pepe y una más Roberto de Valencia ya pactos de izquierda derecha en normal lo que los votantes hemos perdido ahora fijémonos en lo que pide voz en Andalucía olvidarnos de los muertos de las cunetas y debe indicar la figura de Cristóbal Colón y salvar a los pobres hombre maltratados que pediré Izquierda en Valencia una vicesecretaría para controlar el cambio climático Mi trabajar por la ecología

Voz 6 02:31 cada uno que tome sus conclusiones pues de eso se trata de que cada cual saque

Voz 9 02:39 sus conclusiones siete menos Díez seis menores diez

Voz 0628 02:43 Canarias qué tal están buenos días el Partido Popular consigue que Ciudadanos se siente de nuevo a negociar un acuerdo definitivo para mantener la Alcaldía de Santander para mantener en definitiva el único gran bastión de poder que le queda en Cantabria al PP tras una jornada de enorme tensión por las exigencias de cargos que planteaba el partido naranja anoche ambas formaciones retomaban el diálogo con la con con lo que el las posibilidades de cambio político en la capital que tampoco era muchas la verdad se esfuman definitivamente el acuerdo entre ambos partidos se puede cerrar hoy ayer a mediodía el pacto entre PP y Ciudadanos corría un serio peligro porque las exigencias de cargos que puso encima de la mesa el líder de la formación naranja en la capital Javier Cerruti eran muy elevadas básicamente tal y como avanzó la Cadena SER porque quería la Concejalía de Urbanismo una de las más importantes del Ayuntamiento iraquíes Copa además el número dos del PP mano derecha de la alcaldesa César Díaz exigencias que según Cerruti eran irrenunciables para conseguir que Ciudadanos tuviese capacidad de incidir en la gestión política del Ayuntamiento Hinault seguir siendo como hasta ahora sólo una muleta del Partido Popular que no hemos venido

Voz 10 04:14 aquí a hacer un David González que nosotros no hemos venido a aceptar unos cargos e a cambio de los cuales eh transigir y tragar con con la política de del ayuntamiento que no sea la nuestra hemos venido a hacer nuestra política que hemos comprometido a nuestros eh con la que no

Voz 0628 04:31 hemos convencido con nuestros votantes peticiones que la alcaldesa en funciones Gema Igual consideraba desproporcionado

Voz 0720 04:37 es que ha sido una sorpresa más que nada porque también alguno de ellos es imposible de difícil cumplimiento porque está restringido a funcionarios porque bueno pues hay también que eh que matizar alguno de ellos pero sí que desde luego que es desproporcionado

Voz 0628 04:52 pues eso que decía la alcaldesa no hay que olvidar que Ciudadanos ha obtenido esta vez los mismos concejales que hace cuatro años dos ediles la diferencia es que estos dos concejales hoy son más necesarios que hace cuatro años tras la reunión de la mañana Ciudadanos se marchaba del Ayuntamiento para esperar la respuesta del Partido Popular y esa respuesta llegaba después de las nueve de la noche era la formación naranja la que anunciaba avances sustanciales en sus reivindicaciones y anunciaba también una nueva reunión para hoy viernes con el partido el encuentro en el que se podría sellar el acuerdo definitivo que efectivamente contempla entre otras cosas la Concejalía de Urbanismo para ciudadanos en definitiva la posibilidad remota de cambio político en Santander desaparece es más el propio líder del PSOE en la capital Pedro Casares aseguraba ayer que en su cuenta de Facebook que no habrá cambio hemos hecho dice todo lo que podíamos lo que teníamos que hacer mensaje del concejal electo del PSOE lleno de agravio cimientos que cierra con un seguimos dice aunque no explica si continuarán en el Consistorio como líder de la oposición mientras tanto en Castro Urdiales acuerdo entre el PRC y Castroverde para que el empresario Jesús Gutiérrez se convierta en alcalde del municipio ambos partidos suman mayoría siempre por lo que el candidato regionalista sigue trabajando para recabar más apoyos y evitar así sorpresas en la jornada de mañana

Voz 11 06:14 en eso estamos eso ya me tocaba me toca a mí ahí al tenía el Partido Regionalista esté ocasión estamos obligatorio eh

Voz 6 06:24 esa ronda con el resto de partidos y el movimiento

Voz 0628 06:27 lo del PRC en Castro deja fuera al PSOE que fue el partido más votado en las municipales del veintiséis de mayo en Piélagos mientras tanto la socialista Verónica San Pelayo seguirá al frente del consistorio liderando un equipo de gobierno en el que repite el PRC al que se incorpora la Agrupación de Vecinos Independientes liderada por un ex concejal del Partido Popular

Voz 12 06:46 vamos a ser un equipo de gobierno cohesionado solvente e con confianza y con muchísimo diálogo por lo tanto yo creo que estos próximos cuatro años eh este acuerdo el Gobierno va a hacer que Piélagos Abad

Voz 0628 07:02 en Camargo Esther Bolado lector Lavín explicarán hoy los detalles del acuerdo entre PSOE y PRC que asegura la continuidad de la actual equipo de gobierno en Marina de Cudeyo habrá cambio político y un alcalde histórico el regionalista Severiano Ballesteros tendrá que entregar mañana sábado el bastón de mando al socialista Pedro Pérez Ferradas que ha alcanzado un acuerdo de la habilidad con Ciudadanos acuerdo también en Santa Cruz de Bezana el socialista Mario García Onaindía gobernará con el PRC con Unidas Podemos en Cabezón de la Sal será el regionalista Víctor Reynosa el que continúe siendo alcalde del municipio con los pactos están todavía en el aire y además ojo con un alto porcentaje de sorpresa en Laredo en Los Corrales de Buelna en el astillero Reinosa entre otros municipios importantes siete menos cinco minutos nubes y claros en el cielo y temperaturas sin muchos cambios a esta hora tenemos doce grados en Santander diez en Torrelavega cinco reinos a las nubes irán siendo cada vez más abundantes y según la previsión por la tarde nos va a dejar obtendremos lluvias que pueden caer acompañadas de tormenta las temperaturas máximas parecidas a las de los últimos días diecisiete grados en la costa dieciocho en Torrelavega diecinueve en Potes y en Reinosa en las carreteras según dice la DGT no hay ningún problema a esta hora norma legal

Voz 0628 11:29 hoy por hoy Cantabria Fermín Mier y una cosa más antes de llegar a las siete de la mañana en deportes el ex ciclista español Juan José no va a perder la Vuelta a España que ganó en el año dos mil once y lo hará por decisión del Tribunal Antidopaje de la UCI y la Unión Ciclista Internacional considera que Cobo es culpable de una violación de la regla antidopaje el uso de una sustancia prohibida durante los años dos mil nueve y dos mil once una sustancia que fue detectada dice la UCI en su pasaporte biológico esta decisión que el ciclista ya retirado de Cabezón de la Sal tiene un mes para recurrir

Voz 6 12:07 sí

