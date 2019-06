Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:47 (14/06/2019)

Voz 1 00:00 porque es que él está tocando las narices al final lo que vamos a ver todos involucradas pero este tipo se cree que somos tontos y ahora con lo de lo marcó de verdad tiene un bofetón pero para acabarlo eh

Voz 2 00:10 volvemos a los asuntos nacionales esta mañana vamos a entrevistar a

Voz 1217 00:14 Iván Espinosa de los Monteros el portavoz de Vox en el cole

Voz 3 00:16 pero si acepta raza desde Granada una pregunta para estoy invitado de esta mañana que nos cuente qué diferencias hay entre pasillos ciudadano suyo si hay diferencia ideológica o hay más similitudes de las que os parece

Voz 4 00:33 anotado eh anotado que da Rafa gracias una P

Voz 2 00:36 cuanta más buenos días en Hoy por hoy

Voz 5 00:39 soy Alejandro desde Santander a señores Espinosa de los Monteros le preguntaría qué opina de las mujeres asesinadas en España por violencia de género

Voz 6 00:49 sobre este asunto

Voz 1642 00:52 que es creado por el igual que lo hemos tenido Teherán e ir no secundó las hemos descubierto el material más duros de la tierra que es la cara de los dirigentes de Ciudadanos como pueden tener la ganas tan dura pactando con la extrema derecha el no van a cambiar las cosas sólo querían tocar poder y encima tenemos que leer Arrimadas denunciando la última víctima de violencia machista España mientras están pactando con Vox que lo primero que ha hecho en Andalucía

Voz 1 01:26 sí

Voz 2 01:27 sobre las declaraciones políticas de las últimas horas

Voz 7 01:30 buenos días soy Pepe de Alicante ironía que no nos falte dice Gabriel Rufián que habla Colau se hipotecar hacia acepta los tres votos de Valls porque al final Valls pedirá contrapartidas políticas liberales en fin dice también que es decepcionante verla ahora después de haberla visto tan combativa cuando era una activista pero le podría alguien preguntar a Rufián si los pactos que hace Esquerra con la más rancia burguesía catalana son tan edificantes como para ir dando lecciones de pacto a los partidos de izquierdas

Voz 1217 02:05 gracias Pepe y uno más Roberto de vale

Voz 8 02:08 ya te hayas pactar dijo quieres la derecha es normal lo que los votantes hemos perdido ahora fijémonos en lo que pide voz en Andalucía olvidarnos de los muertos de las cunetas reivindicar la figura de Cristóbal Colón y salvar a los pobres hombres maltratados lo que pide la izquierda en Valencia una vicesecretaría para controlar el cambio climático y trabajar por la ecología cada uno que tome sus conclusiones

Voz 9 02:37 desde ese tratado y que cada cual saque sus conclusiones siete menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 1697 02:46 hoy Turull Comunitat Valenciana Juan

Voz 10 02:54 buenos días Toni Jiménez buenos días buenos días Juan que es viernes que por fin es viernes si no Thelonious Juan pero también tenemos que pensar un poquito en los que trabaja en el fin de semana los servidor incluido solución incluido efectivamente como tú de city solamente Varios obras por aquellos que trabajan este fin de semana todos los que hagan falta ya está vamos a contarles vamos a contaros cómo viene el fin de semana para que no nos y con la ropa que la radio servicio público hoy ojo no es buen día para lavar el coche puede llover barro en el interior la tendencia es a que se abran claros ir mañana si será día de llevar el coche al lavadero porque no lloverá tampoco el domingo cuando podrían bajar las máximas en los litorales de Valencia y Alicante atención hasta ahí y ahora entre dieciséis diecinueve grados en Valencia en Castellón en Elche en Alicante y la semana si acaba así

Voz 0966 03:44 pero a mí es un honor enorme poder presentar sean es no ya Cup honor més gran pero aún Valencia que ser presidentes sean desean es Bertran intentar asumir este reto de han dotado la dignidad ya en total la emoción que exige

Voz 10 04:03 en los pasillos de Les Corts perdón por el sonido es el que había Ximo Puig ya ex president de la Generalitat cincuenta y dos votos a favor cuarenta y seis en contra uno menos por cierto de los que suman PP Ciudadanos y Vox en el hemiciclo y un debate parlamentario que dejó bien claro por dónde va ir la legislatura de la mañana vamos a recordar varias cosas que la popular Isabel Bonig dijo que no le daría ni un minuto de tregua que Toni Cantó el de Ciudadanos fue el más duro y provocó el enfado de Ximo Puig cuando le llamó amigo de terroristas o ponerle affaire de si Miguel Hernández en la Comunitat Valenciana hubiera podido escribir en castellano porque aquí no se ayuda a los escritores en castellano inputs les recordó que si alguien puso a trabas a Miguel Hernández para escribir fue quién lo mató la ultraderecha con la que por cierto ahora coquetea ciudadanos Mònica Oltra le pedía lealtad Puig prometía lealtad para la tarde quedaba otro plato fuerte Tony por la tarde la sacó

Voz 1590 04:54 sanciones acciones fuertes corrieron por parte de Ana Vega de Vox su discurso estuvo lleno de acusaciones contra el botánico pero también criticó al PP como colaborador de lo que denomina chiringuito autonómico Vega afirmó que Vox no es el PP hace algo tan y que imponga el valenciano el feminismo supremacía hasta la inmigración ilegal que genera problemas de convivencia en barrios en los que no residen los diputados del tripartito dice también la mental cordón sanitario impuesto a Vox en los órganos de la Cámara

Voz 11 05:20 empeñan ustedes en crear cordones sanitarios en torno a Vox acusando a la formación que represento de ser la extrema derecha sale señor Puig cuál es su problema que no está en condiciones de dar lecciones de nada pero un vistazo lo que le rodean mire quiénes son sus aliados los comunistas amigos de los genocidas bolivarianos y los nacional socialistas valencianistas aliados de los anteriores y amigos de los golpistas catalanes Le gusta usted señalar con el dedo pues vaya practicando en el espejo

Voz 1217 05:49 decía ayer Ana Durán en Hora catorce que la hipérbole parece ya más difícil de elevar después de lo que dijo Toni Cantó ya ven que no se pudo elevar todavía más Puig respondió a Vox y le reprochó que por primera vez en Les Corts se había tratado así a los inmigrantes defendió que sin feminismo no hay democracia

Voz 1590 06:09 tuvo también un encontronazo con el portavoz adjunto de voz José María Llanos que desde su escaño y cuando éste hablaba de la memoria histórica ha revelado que tiene un familiar en una fosa común está en contra de las exhumaciones Puche afirma que él no cabe en el mundo de Bosch pero Vox sigue caben el suyo ya ha pedido respeto a la democracia

Voz 12 06:28 les pediría pero desde desde la mayor cordialidad en la medida de lo posible pues que haya un espacio de convivencia porque la convivencia es que es fundamental para las naciones los pueblos y para eso hay que tener un respeto básico insultar lo menos posible intentar que el al lado con alguna vez puede tener razón no generar este tipo de de agitar baje permanente pero oiga no ser cada uno tiene que decidir

Voz 1217 06:55 el portavoz de Unidos Podem Rubén Martínez Dalmau manifestó su lealtad al programa común pero también a la gente que les ha votado dijo

Voz 13 07:04 para que se defiendan sus derechos es el momento de comenzar uno

Voz 12 07:09 yo Fauré

Voz 14 07:12 también han sentí Christie han un único de la H

Voz 1217 07:18 Ximo Puig el president le agradecía el tono como también a Manolo Mata al portavoz socialista que fue el último en intervenir al ser el grupo proponente pero atención porque que las cosas no están todo lo calmadas que debieran pues parece claro con lo que viene a continuación Manolo Mata hizo una importante advertencia incluso podría interpretarse como amenaza a los concejales socialistas de Sueca si llegaran a apoyar al Partido Popular en ese ayuntamiento para desalojar a Compromís de la alcaldía

Voz 1590 07:46 pero si lo hacen serán expulsados ya sí será con todos los que hagan algo parecido en cualquier ayuntamiento por la mañana Mónica Oltra pedían su discurso que la misma lealtad el acuerdo para la Generalitat debía exigiese también en los municipios citaba expresamente también a sueca ha

Voz 1217 08:00 sí de divertida está la cosa

Voz 1697 08:02 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 10 08:06 no la cura

Voz 15 08:09 de descuentos meterte en la tormenta Villar vuelo tu nuevo hogar descuentos de hasta un cuarenta por ciento en miles de viviendas entera te de todo en haya punto es o llamando al nueve cero uno once setenta y siete ochenta y ocho

Voz 16 08:21 Nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones Tour unos días tensos esperamos por toda la persona adecuada el momento oportuno y el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando It's a en del uno al treinta de junio ahora tu Audi Q3 Advance por doscientos cincuenta y cinco euros al mes con todos los servicios incluidos con fuerza emergente India Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 1217 08:51 de lo turbio el diario El País lo avanzó ayer Ricardo Costa se librará de la cárcel por ayudar a destapar la caja b del Partido Popular su encarcelamiento se ha suspendido a cambio de trescientas sesenta y cinco jornadas de trabajo comunitario de una

Voz 1590 09:06 culta el magistrado destaca la excepción a la ayuda de Costa para destapar la financiación ilegal del PP espera que la medida fomente la colaboración de otros para atajar la lacra de la corrupción consta fue condenado hace un año por tres delitos electorales y otro continuado de falsedad documental a cuatro años de cárcel y una multa de setenta y cinco mil euros por la financiación irregular de las campañas populares de dos mil siete y dos mil ocho

Voz 1697 09:30 cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 1217 09:35 a tres minutos nos separan de las siete de la mañana atención a esto que les contamos ahora el Ayuntamiento de Canet lo Roig en Castelló ha organizado este fin de semana o para este fin de semana mejor dicho con el apoyo atención e de la Generalitat de la Diputació de Castelló idea papal la Asociación de Angers una feria gastronómica con una actividad que se llama es hola infantil del para año problema que el parany es una modalidad de caza masiva de pájaros masiva y no selectiva en la que se atraen al a las aves a árboles impregnados con pegamento para que queden atrapados que está prohibida por los tribunales

Voz 1590 10:10 como denuncia Amparo Requena abogada especialista en derecho animal estas una práctica ilegal peinaban el código penal sea ilegalizada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea asegura Requena que dice que al utilizar un método no selectivo de caza pueden caer todo tipo de animales estén protegidos

Voz 17 10:27 son un método de caza no selectivo pueden caer aves protegidas incluso que ya protección por y entonces bueno por esa misma el crédito yo esta actividad no tiene ningún sentido que bueno que que sea una escuela en escuela infantil del para él

Voz 1697 10:53 ya lleva el verano piscina terraza

Voz 18 10:55 gazpacho fresquito el sol la playa el chiringuito aquí los da Esther de esa lleva te tu desde diez mil cuatrocientos veinte euros aprovecha porque solo este mes puedes ganar una consulta a las condiciones del sorteo en Dacia punto es

Voz 9 11:12 todo este verano

Voz 19 11:15 le aseguro sabías que una temperatura excesiva aumenta tu tiempo de reacción al volante aprobé

Voz 16 11:21 ahora

Voz 20 11:21 el ITER revisamos gratis el sistema de climatización de tu Pello consulta condiciones en contra es servicio posventa Pello kit de emoción

Voz 13 11:33 red de servicios oficiales pechos de la Comunitat Valenciana

Voz 10 11:40 más de cuatrocientos empresarios turísticos se dan cita hoy en Benidorm en una jornada organizada por AVE por la Asociación Valenciana de Empresarios para analizar el presente y el futuro del sector turístico

Voz 1590 11:51 también de la economía recuerden que a partir del próximo domingo

Voz 10 11:54 tengo todos los comercios situados en las zonas de gran afluencia turística podrán abrir todos los domingos y festivos hasta el doce de enero

Voz 12 12:08 hoy

Voz 6 12:11 hijos de Roca en tal jóvenes es que aparquen debido aparcan a golpe de batería cocina tienes son las siete las seis en Canarias