Voz 11

03:13

a que no es accesible ni en un teatro que ya estaba reservado la investidura de Parla se va a celebrar a pleno sol a las once de la mañana en el Jardín Botánico de la localidad de esta forma solventa la papeleta al gobierno saliente del PP tras las quejas de parte de la oposición PSOE y Unidas Podemos posible nuevo Gobierno por el lugar elegido primero porque desde el aforo era ínfimo menos de un centenar de personas y luego porque un concejal electo del PSOE que va en silla de ruedas no podría acceder a su escaño porque el hemiciclo no reúne las condiciones para ello no obstante habrá que buscar una solución para lo que resta de legislatura para condicionar ese salón de Plenos Municipal