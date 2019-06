Voz 1 00:00 lo que es que el está tocando las narices al final de hablábamos saber todos involucradas pero este tipo se cree que somos tontos y ahora con lo de lo barco de verdad tiene un bofetón pero para acabarlo eh

Voz 2 00:11 volvemos a los asuntos nacionales esta mañana vamos a entrevistar a Iván Espinosa de los Monteros el portavoz de Vox en el corazón

Voz 3 00:17 ya que otra casa desde Granada una pregunta atara estoy invitado de esta mañana que nos cuente qué diferencias hay entre que partió ciudadano suyo si hay diferencia ideológica o hay más similitudes de las que los parecen anotaron eh

Voz 4 00:34 han notado que da Rafa gracias a una pregunta más buenos días buenos días hoy por hoy dejando desde donde al señor Espinosa de los Monteros lo que un tendría qué opina de las mujeres asesinadas en España por violencia de género sobre este asunto

Voz 5 00:51 hola Mario de gaste creado por el IVA lo hemos tenido Teherán e irnos cuando estemos descubierto el batería el brote de la tierra que es la cara de los dirigentes de Ciudadanos como pueden tener la cara los pactando con la derecha el no para cambiar las cosas sólo quería tocar poder íntima tenemos que de leer Arrimadas denunciando la última víctima de violencia machista España mientras están pactando con Vox que lo primero que ha hecho en Andalucía es quitar subvenciones sabes aquí eso

Voz 6 01:27 sobre las declaraciones políticas de las últimas horas cuando soy cliente de Alicante ironía que no nos falte dice Gabriel Rufián que habrá cola usa hipotecar Asia acepta el votos de Valls porque al final Valls pedirá contrapartidas cada liberales en fin dice también que es decepcionante verla ahora después de haberla visto tan combativa cuando era una activista pero le podría alguien preguntar a Rufián Si los pactos que hace Esquerra con la más rancia burguesía catalana son tan edificantes como para ir dando lecciones de pacto a los partidos de izquierda

Voz 0739 02:05 gracias Pepe y una más Roberto

Voz 7 02:07 de Valencia ella pactos de izquierda y derecha en normal lo que los votantes hemos pedido ahora fijémonos en lo que pide Vox en Andalucía olvidarnos de los muertos de las cunetas cae reivindicar la figura de Cristóbal Colón y salvar a los pobres hombre maltratado lo que pide la izquierda en Valencia fue una vicesecretaría para controlar el cambio climático Mi trabajar por la Colomé cada uno que tome sus conclusiones

Voz 3 02:33 se trata de que cada cual

Voz 8 02:39 que sus conclusiones siete menos Díez seis menores

Voz 9 02:42 este en Canarias

Voz 10 02:44 en Hoy por Hoy de Extremadura

Voz 3 02:49 no ha salido buenos días

Voz 11 02:55 viernes catorce de junio

Voz 8 02:58 hay un día un día queda para constituir los ayuntamientos algunas incógnitas que se desvelan sean desvelan ya pero llegan con sorpresas en Jerez de los Caballeros en Badajoz localidad de más de nueve mil habitantes gobernará según Podemos el único concejal de la formación Juan Carlos Santana cabeza de lista de Unidas Podemos el queda unida por Jerez será alcalde según señalan desde la formación tras el principio de acuerdo de gobernabilidad alcanzado por Partido Popular y Ciudadanos y la candidatura de Podemos un acuerdo que señala que en un favorezca la regeneración democrática en la localidad como bases del acuerdo está la transparencia pluralidad política participación ciudadana hay apertura de gestión municipal lo del que por cierto ciudadanos dice no tener constancia desde el Partido Socialista partido en el Gobierno hasta ahora lista más votada han definido ya como acuerdo de desgobierno desde Ciudadanos por un lado señalan que el Comité de pactos de Ciudadanos Extremadura no tiene constancia llevado a cabo por de este acuerdo llevado a cabo por ciudadanos Jerez de los Caballeros con otras formaciones se reafirman en que el Comité de pactos es el único órgano competente para validar ya anunciar los acuerdos Por su parte desde el Partido Socialista en dicha localidad reafirman que durante ocho años se ha trabajado por y para la ciudad desde el gobierno municipal han rescatado indican un ayuntamiento arruinado por la nefasta gestión del Partido Popular que lideraba en ese momento Francisca en Rosa consiguiendo que Jerez como cabecera de comarca se posicione en la primera fila de los municipios extremeños así las cosas mirando algunas localidades por cierto que hablando de pactos Guillermo Fernández Vara pasaba ayer por la ventana de Extremadura y hablaba sobre los pactos necesarios en ciudades como Badajoz Cáceres sobre quién gobernará en Munich en los municipios en los próximos cuatro años decía este trabaja para que haya un cambio lo contrario sería defraudar a la población

Voz 0739 04:44 esto es lo que estamos intentando que puede mucho daño de gobierno desde el Partido Popular puede haber una una alternativa con todo el respeto en todo el mundo incluido por el propio Partido Popular que ha intentado también hacer a lo largo de Sun de su año de Gobierno el esfuerzo que estaba es humano no pero yo creo que lo que lo han dicho un cambio lo que no lo que yo creo que sería defraudar a la voluntad de una mayoría de ciudadanos que no hubiera es que no hubiera cambio no yo creo que eso es algo imprescindible

Voz 8 05:08 sobre qué ciudadanos pueda dar su apoyo a un partido en una ciudad haya otra formación distinta en otra Guillermo Fernández Vara apuntaba no entender no entendería esa posición recordaba el PSOE fue el partido más votado en las elecciones locales de ciudades como Badajoz Cáceres y Mérida los ciudadanos han decidido que hacen falta acuerdos de gobernabilidad en algunos municipios expresaba también su confianza formar gobierno en los últimos días de junio o primeros días de julio tras la constitución de la Asamblea el próximo dieciocho de junio ya anunciaba de cara a la estructura del Gobierno regional de la próxima legislatura algunos cambios aunque no determinaban lo definía más al respecto en cuanto a las acciones de cara a los cuatro años que tiene por delante entre ellas retomar el Pacto por el ferrocarril

Voz 0739 05:51 le voy a pedir que intentemos retomarlo yo estoy dispuesto si hay que introducir alguna algunos Camel Allam s no les voy a decir volver volver sino ya hablemos un proyecto de éxito Özil sí se hoy día están las cosas como están que está mucho mejor de lo que estaban hace un año y hace dos y hace eso desde el pacto por el ferrocarril que no fue otra cosa que decir no entre nosotros oye con esto no se juega y con esto no se hace política no se buscan diferencia de Toluca

Voz 8 06:17 Mou el acuerdo no el ferrocarril una de las exigencias que mantendrá ante el Gobierno central y dos apuntes rápidos más en la página política dos curiosidades sobre la formación de gobiernos locales Izquierda Unida de cada Montes no apoyar no apoyará al candidato del PSOE a la Alcaldía Eugenio Álvarez a la candidata del Partido Popular Magdalena Carmona por lo que éstas se perfila como la próxima alcaldesa ya que aunque ambos partidos tienen seis ediles los populares obtuvieron cuarenta votos más el veintiséis de mayo y el Partido Popular de Trujillo gitanos votar a su candidata a la Alcaldía Obdulia Lozano permitirá que el socialista Francisco Javier García Rubio se convierta en regidor en pedirá que nos gobiernen un un municipio extremeño es viernes al margen de la política será hoy cuando la Universidad de Extremadura publique las notas de las pruebas de Ebay de la la selectividad que más de cinco mil alumnos extremeños realizaban la pasada semana comenzarán a publicarse a partir de las doce los alumnos podrán solicitar la revisión de exámenes del diecisiete al diecinueve de junio de aquellos que no hayan superado la prueba tendrán otra oportunidad en fase extraordinaria se va a realizar esta los días nueve diez y once de julio intocable del ámbito laboral de los eres el del Banco Santander que se venía anunciando junto a sindicatos la entidad ha alcanzado un principio de acuerdo sobre este expediente de regulación de empleo que entre otras cosas reduce la cifra de trabajadores afectados a tres mil doscientos veintitrés un trece coma tres por cien menos que la propuesta inicial preveía inicia este ERE en Extremadura unos setenta y ocho despidos el quince coma cuarenta y uno por cien de la plantilla en la región desde Comisiones Obreras José Luis Romero

Voz 12 07:45 es un proceso que todavía va a ser muy largo ser el acuerdo se firmará la semana que viene cuando estén en los textos pero el proceso descripción la ley de madurar durante todo el verano para que se materialice a final de año porque estamos hablando la plantilla treinta mil trabajadores en España a sacar prevenir que es uno más o menos un diez por ciento de esa plantilla no hay un mapa en este pueblo sobran tantos sino que es un poco drenar el excedente de plantilla a partir de cierre movilidad es traspaso

Voz 8 08:15 Inma sobre despidos querían ver afectadas unas dos mil familias de los planes para correos de la autoridad fiscal entre ellos se llevaría a cabo despidos el cierre de oficinas y buzones además de menor reparto de correos que se reduciría entre uno a dos días a la semana desde los sindicatos regionales creen que de llevarse a cabo estas medidas podrían verse afectada entre el sesenta y al o el setenta por cien de la plantilla con drásticos despidos y su perjuicio por tanto

Voz 3 08:38 al medio rural cambiando

Voz 8 08:41 el asunto el Servicio Extremeño de Salud contratará ochenta y cuatro en los cientos treinta y dos médicos que han terminado el periodo de formación como médicos internos residentes los conocidos como Mier con ello indican desde la Consejería de Sanidad que aunque no se solucionan todas las necesidades existentes sí que se aliviar no escuchamos al consejero referirse a la necesidad de mimar especialmente los contratos en dichas zonas con incremento con incentivos recogidos en la Mesa Sectorial de Sanidad

Voz 13 09:07 primero el trabajar en las áreas de difícil cobertura da más puntuación para futuros procesos selectivos segundo que aquellas personas que hayan aceptado una

Voz 14 09:20 la interinidad un contrato de larga duración en esas áreas de salud de difícil cobertura pues Select permite que a los dos años como mucho se puedan volver a apuntar a la bolsa

Voz 3 09:31 de cualquier área donde quieran trabajar

Voz 8 09:35 Comisiones Obreras ha presentado hablamos del ámbito sanitario todavía una propuesta sobre un nuevo marco de cualificación y clasificación profesional para los trabajadores sanitarios del Sistema Nacional de Salud que en el caso de la región supondría un aumento de nivel y salario para dieciséis mil profesionales del Servicio Extremeño de Salud Iggy un apunte más la Academia de Seguridad Pública de Extremadura en Badajoz será la sede de un nuevo Centro de Respuesta Rápida para emergencias a ambos lados de la raya proyecto que acaba de aprobar la Unión Europea dentro de la Iniciativa Comunitaria Interreg financiada a cargo

Voz 3 10:05 lo de fondos Feder Los señalaba la consejera Begoña García Bernal

Voz 15 10:10 en unos momentos en los que surge en esa esos movimientos que ponen en duda la Unión Europea nos parece que cobra aún más valor programas como éste

Voz 8 10:22 en cuanto al tiempo hoy mínimas que van a permanecer sin cambios máximas con descenso termómetros entre diez y veinticinco grados en Badajoz diez y veintiséis

nos quedamos con un apunto un recordatorio dentro de la agenda el artista Ara Malikian que ha tenido que cancelar el concierto previsto para ofrecer en Badajoz ha sufrido una caída no podrá darlo el Ayuntamiento pacense trabaja ya en varias alternativas enseguida seguida a las siete

Voz 3 12:11 hijos de Roca jóvenes que no escapar aparcan a golpe de batería