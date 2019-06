No hay resultados

Voz 2 00:24 terminamos de escuchar qué ayuntamiento se va a formar allí donde viven mañana hola buenos días soy Daniel de enterrar

Voz 3 00:30 aquí en Tarrasa el gobierno informó ayer al menos el acuerdo se hizo público ayer que era entre el entre Gallart que un PSC que ahora ha montado un partido cortisol amigos si Esquerra Republicana por lo que tendremos un pelín probablemente la tercera ciudad de Cataluña con un gobierno independiente

Voz 2 00:49 en Nueva York pronto en nuestra barra libre política

Voz 4 00:54 Nos digas Carmelo desde Valencia pruebas esta semana me quedo con la firma de los presupuestos del tarifa chico andaluz hay con la educación y mal perder que esté Astor Cillo veces al cuarto Toni Cantó porque lo que hizo ayer vergonzoso en una actuación

Voz 5 01:13 ir desde Suiza Fátima hoy es un día muy especial que celebramos en todo el país una huelga de carácter generar una huelga feminista una huelga de mujeres a pesar de que no ha sido oficialmente admitida por las administraciones laborales ves como tal en un país con muchísimos déficits ante más de igual hasta la mujer donde es practicamente imposible la conciliación donde no se te matiza la violencia de género la violencia machista no hay estadísticas transparentes los crímenes otros pensamos que asesinó a la mujer casi tres semanas con muchísimas diferencias salariales entre los hombres y las mujeres el hecho de que hoy haya una huelga en un país tan poco acostumbrado a esa palabra es histórico

Voz 1275 01:59 un peso Fatima son las siete y veinte seis Event

Voz 6 02:02 eh en Canarias

Voz 7 02:06 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 02:11 qué tal buenos días dieciséis grados en la Gran Vía a pocos cambios en la previsión del tiempo y en las temperaturas las máximas bajan ligeramente como mucho veintiocho grados alcanzaremos en el sur en la capital la línea siete de Metro sigue haciendo aguas ni los dieciocho millones gastados ni los dos meses de obras han conseguido poner fin a las filtraciones de agua que sufre en varias de las estaciones de esta línea que inauguró Esperanza Aguirre hace poco más de diez años la SER ha tenido acceso al último informe de la Consejería de Transportes donde alertan a Metro de que las últimas obras de impermeabilización de los túneles también han fracasado Javier Bañuelos buenos días qué tal buenos días de

Voz 0861 02:49 poco ha servido los casi tres millones de euros que la Consejería de Transportes se gastó el pasado verano para tapar esas fugas Ike se suman a los otros quince que llevan pagando año tras año para frenar esas filtraciones en teoría según el último contrato si a utilizar una solución más contundente pero tampoco ha funcionado en un nuevo informe al que ha tenido acceso la SER la Consejería comunica metro que el agua sigue colándose por los muros del túnel que une las estaciones del hospital del Henares el Barrio del Puerto en ese documento se aportan varias fotos hice alerta de que a pesar de las obras de haber cerrado la línea durante dos meses las filtraciones siguen afectando a la catenaria y al sistema de drenaje la Consejería de Transportes ha enviado ya este último informe a Metro para que reclame la reparación en garantía las últimas obras se adjudicaron a la empresa Ibero vías la Cadena SER se ha puesto en contacto con esta constructora pero no ha querido atender la llamada de esta emisora

Voz 1275 03:57 Lledó lo acaba de contar la SER la justicia absuelve al único acusado por la muerte de Osama Martín hace ocho años en el CIE de Aluche a pesar de que la Junta está la al médico de negligente dice que sería injusto cargar al acusado en exclusiva la muerte de esta mujer congoleña apunta también al Estado y sus deficiencias que tuvieron un papel relevante para que Samba no recibiera el tratamiento médico debido Patricia Fernández ex letrada de la acusación popular

Voz 8 04:22 reconoce efectivamente lo que hemos venido denunciando a lo largo de estos nueve años y es que Samba Martine no fue correctamente atendida en el servicio médico del cine

Voz 1275 04:31 las acusaciones estudian ahora presentar recurso es viernes catorce de junio faltan sólo veinticuatro horas para que se constituyan los ayuntamientos y en la capital la derecha aún no tiene un acuerdo titulares con Virginia Sarmiento

Voz 0821 04:45 en el aire está a la última propuesta de Ciudadanos al PP dos años de alcaldía para el medida hay otros dos para Villacís una propuesta que no convence a los populares ni a Vox que al margen de este encuentro también exige presencia algo la Policía Nacional ha detectado en Madrid un nuevo método para transportar droga esconder cocaína en una roca mineral de cobre aires

Voz 1275 05:01 once detenidos por esconder hasta mil kilos con este sistema que dificulta la detección en las aduanero

Voz 0821 05:06 libertad para el viudo de una de las víctimas del tiroteo del domingo en Aranjuez fue detenido tras intentar saltarse la barrera policial de los juzgados en su coche es investigado por un delito de conducción temeraria en tiempo

Voz 1275 05:15 antes el Real Madrid sigue con las presentaciones de sus últimos fichajes en el Bernabéu ayer fue el turno de Hassan

Voz 9 05:22 seguimos con once millones vivos una vez en Londres con una gala de trofeo me dijo que era el momento de que viniera ya estoy aquí y espero conseguir

Voz 1275 05:30 muchas cosas juntos el próximo martes el club presentará el brasileño Rodrigo el miércoles a mendigos como despierta el tráfico hasta ahora en la capital pantalla estará Alcázar buenos días

Voz 1463 05:48 qué tal muy buenos días Laura con una hora punta el inicio de una hora punta que ya recorre buena parte del sureste de la M30 entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte lo hace en ambas calzadas y en un principio se expande a la entrada por Santa María de la Cabeza y la conexión de Delicias con la glorieta de Atocha

Voz 10 06:06 qué tal las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días buenos días pues a esta hora ya encontramos retenciones bastante intensa sobre todo para entrar a la capital A2 en Torrejón y San Fernando a cuatro Valdemoro y Pinto A42 Parla Fuenlabrada Getafe Alcorcón y Campamento y la A6 en El Plantío en la M40 lo peor en el barrio de La Fortuna en sentido norte también Pozuelo sentido A seis vale de túneles del Pardo en sentido uno

Voz 11 06:30 Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:38 buenos días hoy el sólo ciento durante toda la jornada no tendremos nubes importantes con temperaturas un poco más altas las actuales que las últimas mañanas sin grandes cambios sino también poco fresco van a bajar también un poco las máximas igualmente nos acercaremos a los veinticinco grados en la mayor parte de poblaciones durante la tarde viento de poniente que puede superar los cuarenta kilómetros por hora mañana volverán a subir pero será a partir del domingo cuando tendremos ya el calor más propio para estas fechas

Voz 1275 09:57 los delitos sexuales aumentaron un dieciocho por ciento en Madrid durante el primer trimestre del año es uno de los datos que arroja el balance de criminalidad del Ministerio del Interior que refleja un aumento generalizado de la criminalidad en la región casi un seis por ciento en La Ventana de Madrid en la SER hemos hablado con Ramón Cosío el Secretario general del Sindicato Unificado de la Policía asegura que a pesar de estos datos Madrid no es una comunidad insegura pero se dice que faltan medios para luchar contra el crimen

Voz 0065 10:23 tenía una incidencia directa el hecho de que hay un montón de Conchita no se me dejáis en Podemos está o entorno encías se nosotros teníamos hace tan sólo puede son de años y eso unido puerta ni nada me encanta bajo una nueva modalidad de jornada laboral que se implantó a finales del quince hace quince al final tengamos que al cinco por ciento menos de policías nacionales en este caso en la calle

Voz 1275 10:50 Boadilla del Monte Aranjuez Galapagar son los municipios de más de treinta mil habitantes en los que la criminalidad se ha disparado con tasa con una tasa de más del treinta por ciento los que más bajan son Pinto Leganés y Getafe la asociación LGTB Arco ha presentado una día para orientar a la policía de cara a las próximas fiestas del Orgullo también pondrán un puesto de atención en Chueca en coordinación con el Ayuntamiento la idea es animar a denunciar porque según sus datos el setenta por ciento de las víctimas de delitos de odio y discriminación por su condición sexual no lo hace Rubén López ex portavoz del ha estado en la SER

Voz 21 11:21 lo que queremos es que las personas LGTB sepan que las policías están formadas que están preparadas para atender este tipo de incidentes que vayan a denunciar porque es nuestra más contundente cuando no ha ocurrido cualquier incidente de este este