Escucha las noticias de las 08:00 (14/06/2019)

bueno es un acuerdo importante porque será la primera vez que los países que comparten moneda van a poder discutir sobre reformas pero ya no sólo sobre sus sino también sobre proyectos de inversiones con derecho a subvención el problema es que Holanda lo limita porque se ha opuesto a que ese presupuesto pueda contar con dinero directo desde los Estados miembros iba a quedar limitado y condicionado al presupuesto general Europa

Voz 1727

01:03

y también de la noche la tensión lejos de decaer se incrementan el estrecho de Ormuz Estados Unidos asegura en un vídeo que ha publicado dice que se ve ahí en ese vídeo como un barco iraní retira una bomba lapa que no explotó en uno de los dos petroleros que se incendiaron ayer en la zona lo dicen ellos los militares estadounidenses porque en el vídeo no se aprecia nada el Consejo de Seguridad se ha reunido de madrugada también de la ONU a puerta cerrada para tratar esta escalada peligrosísima no sabemos qué ha pasado dentro sólo sabemos que Debón sponsor el embajador de Estados Unidos ha responsabilizado directamente a Irán Irán dice que el vídeo es una invención norteamericana que practica una diplomacia de sabotaje hay alarma general por una escalada que se inició cuando Donald Trump abandonó el acuerdo antinuclear firmado por Obama integran así viene el viernes catorce de junio a veinticuatro horas de que se constituyan en España mañana los nuevos ayuntamientos Bueno