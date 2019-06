Escucha las noticias de las 09:00 (14/06/2019)

a mí me trate Times sí miden Bruch

Voz 0027

01:22

dentro de tres cuartos de hora a las diez menos cuarto comienza el juicio contra el PP por la destrucción de los discos duros de Bárcenas para supuestamente eliminar las pruebas de su financiación ilegal la jueza que instruye el caso consigue era que hay indicios suficientes de que el PP eliminó aquel material a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico que existe el borrado de los discos duros treinta y cinco veces rayando los hasta su destrucción física pero el PP va a intentar todavía hoy una última maniobra jurídica para evitar ese juicio invocar la doctrina Botín por la cual si la Fiscalía no acusa como es el caso si no hay acusación particular es algo que también pasa en este en este caso se puede pedir el archivo de la causa vox dice que los Estados tienen derecho a elegir cuánto y qué tipo de inmigración quieren frente a quienes defienden los derechos de los migrantes como el Papa Francisco de hecho el portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros la acaba de decir aquí en Hoy por hoy al Papa Francisco que acoja El a los inmigrantes en el Vaticano parece muy bien que el Papa la acoja en el Vaticano