Las noticias de Euskadi, 10:03 (14/06/2019)

tienen un instante va a preguntar Alfonso Alonso al lehendakari a que en el hemiciclo pero el presidente del PP vasco ha hablado ya en los pasillos muy molesto con el PNV al que sólo le importa el poder ha lamentado Alonso ha calificado de señal hostil que los jeltzales vayan a quitarles Laguardia Labastida no es una manera de hacer amigos advertido pero no cierra la puerta del todo apoyar los presupuestos de Urkullu

Voz 3

00:36

el el PNV no tienen proyecto político y no es nadie no se puede pactar con que no te prometo político empieza a atenderlo con claridad letras siga haciendo estoy desde luego pues tratando de ofender al Partido Popular permanentemente lo tendrá muy difícil