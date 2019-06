Las noticias de Aragón, 10:03 (14/06/2019)

hemos coincidido yo creo que es lo que tiene mucho que ver con competencias del Ayuntamiento hemos coincidido en movilidad hemos coincidido en fiscalidad lo que no vemos que exista son diferencias irreconciliables en lo que son nuestros programas electorales que pudieran no ponernos de acuerdo el día de mañana en un gobierno

Voz 6

01:11

no no no he tenido ninguna ninguna entre