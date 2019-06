Las noticias de Canarias, 09:03 (14/06/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 su comunidad quedaría

Voz 0760 00:05 la propuesta de Coalición Canaria para que el PP asuma la presidencia del Gobierno regional los conservadores aseguran que serán y la están tomando muy en serio de hecho esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria conservadores y nacionalistas van a firmar esa alianza con la presencia incluso del número dos de los populares su secretario general Teodoro García Egea sin embargo desde el PP en las Islas siguen lanzando un mensaje de prudencia pese a que la principal condición de Coalición Canaria ceder la presidencia a cambio de revertir los acuerdos firmados y previstos entre el PSOE y el Partido Popular en distintas instituciones incluido el Cabildo de Lanzarote un asunto sobre el que el vicesecretario regional de los conservadores Carlos Ester ha querido pasar de puntillas

Voz 2 00:44 ahora no ahora mismo ahora mismo otra persona no

Voz 3 00:46 en un acuerdo lo que pedimos que sea un acuerdo porque sí

Voz 2 00:49 estoy estamos trabajando en esos contenidos aún no hay un acuerdo presente Downey ni nada por el estilo y por lo tanto no puedo adelantar en ese sentido absolutamente nada si es cierto que se asentaron no hemos entrado unas se ha habido una propuesta la cual la estamos tomando muy en serio pero nosotros seguimos también en la misma línea de seguir hablando y dialogante conformar esa mayoría de treinta y seis votos que es lo que necesitamos para comprobar gobierno estable

Voz 0760 01:13 sin embargo en el PSOE ajenos a esa rúbrica continúan tratando de atar un acuerdo de centro izquierda solventando algunos problemas municipales por ejemplo el caso de Santa Lucía de Tirajana Jorge González secretario de Organización de los socialistas canarios

Voz 3 01:24 al llegar a intentar resolver esto dificultades locales en algunas ocasiones se podrán solucionar en otras no porque estas realidades tan enconada o no se puedan llevar a cabo y que desde luego tenemos que tener la altura de miras para intentar que una cuestión local no aceite era una cuestión regional y que desde luego cambiemos todo punto ayer se comunicó como se se ha comunicado a la opinión pública a los medios de comunicación y luego hecha en las directriz la secretaria de Organización del partido en Canarias

