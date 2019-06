Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital vuelven a reunirse esta mañana para tratar de cerrar el acuerdo que permita sacar a Carmena del gobierno municipal los populares se reunieron ayer por la tarde también con Vox cuyo apoyo es imprescindible aunque Ciudadanos sigue negándose a negociar directamente con ellos aquí en Hoy por hoy Iván Espinosa de los Monteros recordaba que no van a permitir que los desprecian tildaba de paso de tontería la propuesta de la formación de Albert Rivera de una bicefalia en el Ayuntamiento

Voz 0237

00:31

bueno es que esas tocarían unos ocho meses hemos calculado eso para es una broma que no entiendo vamos a estar ocho meses con Javier Ortega Smith dieciséis meses con Begoña Villacís veinticuatro meses con con José Luis Martínez Almeida yo creo que no yo creo que lo que tiene que hacer lo que estamos intentando es poner de acuerdo a Ciudadanos Partido Popular Si alguien quiere formar un gobierno dejando dejado a Vox no lo va a conseguir Si alguien quiere formar un gobierno en colaboración en cooperación en cohabitación como se quiera llamar con Vox pues entonces nos sentaremos a negociar y encontraremos las condiciones adecuadas para cada caso