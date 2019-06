Las noticias de Galicia, 10:03 (14/06/2019)

hace GAM acogió con cautela el plan del gobierno gallego para instalar cajeros automáticos en concellos que no tienen banco cada vez son más en zonas del rural un acuerdo del Consello de la Xunta que beneficiará inicialmente a cuarenta ayuntamientos con cincuenta y dos mil habitantes Alfredo García presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias dice que a ellos no les han informado está a la espera de conocer los detalles son declaraciones a la SER

Voz 2

00:31

conmigo desde luego nadie habló sobre esta posibilidad lo hemos nacerán como es lógico al final lo que queremos los alcaldes es que los vecinos tengan servicios y en este momento los vecinos de los concellos pequeños no tienen servicios no pero yo me rebelo un poco con la tiranía de los bancos están abusando esto es un abuso realmente no