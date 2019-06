Voz 0739

01:07

creo que esto es lo que estamos intentando que después de muchos años de gobierno de el Partido Popular puede haber una una alternativa con todo el respeto no digo por todo el mundo incluido por el propio Partido Popular que ha intentado también hacer a lo largo de su boom de sueño de gobierno el esfuerzo que estaba es humano no pero yo creo que lo que lo han dicho un cambio lo que no lo que yo creo que sería defraudar a la voluntad de una mayoría de ciudadanos que no hubiera es que no hubiera cambio no yo creo que eso es algo imprescindible