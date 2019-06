Las noticias de Castilla y León, 10:03 (14/06/2019)

Voz 0882

00:20

que el cabeza de lista de Ciudadanos vaya a ser el próximo alcalde de Burgos no ha sentado bien en varios sectores lo más visible es la frustración del PSOE cuyo candidato Daniel de la Rosa encabezó la lista más votada y tiene once concejales Ciudadanos tiene cinco mientras el alcalde en funciones Javier Lacalle ha convocado esta mañana una rueda de prensa en la que a buen seguro informará de la decisión que se está tomando en estos momentos en una reunión en el PP a puerta cerrada no faltan voces críticas en el acuerdo y algunos de ellos han pedido que se deje gobernar a Ciudadanos en solitario sin que el PP entre en el grupo la parte más silencioso de la forma los dos concejales de Vox aún no se han pronunciado públicamente aunque esos votos han indispensables para que ciudadanos pueda llegar a la Alcaldía otra de las patas ciudadanos anónimos que llevan horas lanzando mensajes por las redes sociales animando una manifestación contraria al acuerdo quedará alcaldía Vicente Marañón contra el que también van creciendo las críticas en las propias