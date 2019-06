Las noticias de Cantabria, 11:03 (14/06/2019)

Voz 0109

00:07

desde las once y media de esta mañana ha partido regionalista el Partido Socialista eh bueno pues continúan las negociaciones para dirimir para repartirse las responsabilidades en ese bipartito en ese Ejecutivo que van a reeditar para los próximos cuatro años es espera según fuentes de esa negociación que a lo largo de esta mañana se conozca cuál ya va a ser el resultado de esos pactos en todo caso en el Parlamento la de ayer fue la tercera reunión que celebran tanto el PSC como el PSOE después de haber firmado en Madrid José María Mazón y José Luis Ábalos ese documento con exigencias de los regionalistas sobre todo en materia de infraestructuras para la comunidad además también hay negociaciones o también hay buenos resultados de los pactos en los diferentes ayuntamientos en Astillero por ejemplo la ejecutiva local del Partido Socialista acordó anoche no apoyar al grupo ciudadanos este sábado en el pleno de investidura de investidura votarse a sí durante la sesión con esta decisión el PSOE abandona sus intentos de formar gobierno con Ciudadanos ICOM PRC mientras los grupos PRC PSOE bueno pues apuran las horas para intentar alcanzar un acuerdo que permita formar equipo de gobierno al reunir siete de los once ediles de la nueva Corporación hizo un último asunto la criminalidad aumentó en Cantabria un seis coma uno por ciento en el primer trimestre del año al registrar aumentos en muchos de los delitos que componen estas estadísticas de seguridad ciudadana