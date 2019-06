Las noticias de Euskadi, 11:03 (14/06/2019)

Voz 2

00:15

no no hay matices en la vas tira H Bildu del acuerdo por cerrado dice incluso que está firmado pero fuentes del P nubes señalan que existe un borrador de acuerdo eso sí pero que la ejecutiva alavesa del PNV lo banalizar que esta tarde junto a sus representantes en la localidad en la Guardia por su parte Achille dimite que el acuerdo se ha alcanzado aunque todavía no se ha firmado mientras el PNV afirma que no hay nada cerrado pero que existe buena sintonía en las conversaciones matices entre ambas formaciones que en todo caso acercan todavía más el escenario de que el PP perderá mañana estas dos alcaldías en Rioja Alavesa donde fue la fuerza más votada con gobiernos de coalición veremos entre PNV y HB