Las noticias de Asturias, 11:03 (14/06/2019)

mañana se constituyen los setenta y ocho ayuntamientos asturianos Yasmina Triguero de Izquierda Unida mantendrá la alcaldía de Castrillón el acuerdo con el PSOE lo hace posible en Carreño Yanes Izquierda Unida amenaza con la expulsión a los concejales de la formación sino apoyan al candidato socialista Yanes hay un acuerdo para revalidar el cuatripartito de Partido Popular foro vecinos por Yanes e Izquierda Unida para evitar que el PSOE a un solo concejal de la mayoría absoluta obtenga la alcaldía en Carreño la candidata de Izquierda Unida pretende hacerse con la Alcaldía con el apoyo de Podemos que ya tiene comprometido del Partido Popular que no se ha pronunciado detiene en en Corbera un chico de veinte años que amenazó de muerte a su ex novia de diecisiete años el joven tiene numerosos antecedentes grabó un vídeo disparando al aire en tono amenazante hacia su pareja vecina de Laviana envió el vídeo a la cuenta privada de Facebook de la chica