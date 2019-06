Voz 2

qué tal buenos días el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Cáceres Luis Alaya ha avanzado que existe desde hace unos días un preacuerdo con Ciudadanos para gobernar la ciudad pero a veinticuatro horas del pleno de investidura del alcalde no hay nada cerrado no sabrá dar abismo ha dicho la formula de alternarse las alcaldías como ha ocurrido en algunas localidades de Castilla La Mancha y tampoco se cederá el bastón de mando exclusivamente a Ciudadanos a pesar de no tener todavía el sí de Ciudadanos el PSOE someterá esta tarde a consulta a su militancia el principio de acuerdo que consistirá en aceptar las veinticinco medidas programáticas que presentó Ciudadanos en la primera reunión ceder a la formación naranja las concejalías de Economía y Hacienda junto a la primera tenencia de alcalde así como las áreas de Patrimonio deporte y ocio recursos humanos que llena parar a cuatro de los cinco ediles de la formación naranja también hoy la Universidad de Extremadura publicará las notas de las pruebas de la de vaho que más de cinco mil alumnos extremeños que realizaron la pasada semana concretamente comenzarán a publicarse a partir de las doce del mediodía los alumnos podrán solicitar una revisión de los exámenes del diecisiete al diecinueve de junio aquellos que no hayan pasado la prueba tendrán otra oportunidad en la fase extraordinaria que se van a realizar los días nueve diez y once de julio además también contar que el sindicato Sedesa ha solicitado a la Junta de Extremadura que repita el segundo ejercicio de las oposiciones e Ingeniero Técnico Agrícola del servicio de la Junta de era el realizado el pasado domingo nueve de junio en Mérida tras las múltiples quejas de los aspirantes por la falta de tiempo para resolver los ejercicios temperaturas máximas de veinticinco grados para bien Badajoz XXVI en Mérida veinticuatro en Cáceres