buen día Puigdemont Oriol Junquera si Toni Comín son eurodiputada actas árabe están situado Congrés Constitución yunquera suprema a a favor la Fiscalía han control truchas obra entrada SETI Juncker es por ser no es optimista ambas ante ansiado Lluis si Crocker no paraba surgió sino todo lo contrario el choque diu en una entrevista para adscrita a Tele cinco mes coros la empresa catalana mete Oshima integrado a la Universitat persona en pantalla Riad un sistema tiene por Prodi ya esté una periodista contiene accidentes químico Emma Miguel es un sistema que integra la próxima Terrablanche cada enseguida Fons contaminantes de Estado Transit de León hábitats fins la póliza dado ser la industria gasística Ipar Met saber con Sara a la Qualitat la Dahlán dama Carrie acabe

Voz 1

01:11

es un tío al da te era directo da la empresa catalana metido sin que esquiar dan ámbulo Pat que al sistema pactos municipal otro sitio son Bauer Esquerra Republicana ya pacto Up in the street si va republicana Aurora Carbonell será alcaldesa Reus la dirección local de Esquerra de Cataluña ya Esquerra a Neville no pacta queda o próximo alcalde republicano no soporto PSC iba a ocupar desbancada Carlos Pellicer y fino a Mena Tarrasa Jordi por Tarrasa seguirá siendo alcalde Grassi al a Esquerra Republicana par mantenido Caudillo gobernar Kun June también a informes sin ministro matí es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actuales