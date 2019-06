Escucha las noticias de las 13:00 (14/06/2019)

el candidato de Esquerra Republicana para el Ayuntamiento de Barcelona Ernes Maragall acaba de ofrecer también a Ada Colau dividir el mandato en ese consistorio Barcelona Albert Prat a salón ya de la investidura el candidato de los republicanos Ernest Maragall mantiene las aspiraciones de formar gobierno ya acaba de pedir a cola o volverse a sentar le abre la puerta a partirse a la alcaldía si usted cree si usted que si usted cree que se tiene posibilidades de concretarse hablamos el contador a cero usted anuncia formalmente que abandonan toda posibilidad de ser alcaldesa con los votos de gays a partir de aquí se sentemos monos de hablar de todo veremos si la dirección de los Comunes responde a esta oferta recordemos que las bases de los de Ada Colau pueden votar si prefieren un pacto con Esquerra o con los socialistas el plazo termina hoy a las cuatro de la tarde el Gobierno Francia ha expresado su preocupación por las negociaciones de ciudadanos con Vox después de las distintas elecciones en nuestro país considera que los pactos con la extrema derecha no sólo una opción Macron cuestiona de hecho la alianza a nivel europeo con el partido de Rivera pero la formación naranja de momento dice que no se da por aludida aludida Óscar García sí

Voz 1645

02:02

Fuentes del Elíseo que citan varios medios españoles aseguran que para Macron el pacto de Ciudadanos con la ultraderecha de Vox como ha ocurrido en Andalucía no es una opción no aceptan ambigüedades y estas fuentes dicen están dispuestas a replantearse la cooperación política con Albert Rivera fuentes de Ciudadanos aseguran no sentirse aludidas la colaboración es estrecha aseguran estamos convencidos de que la República en Mars el partido de Macron seguirá siendo un apoyo importante para ciudadanos ya que Macron Nos comentan estas fuentes coincide con el criterio que aprobó la ejecutiva por unanimidad de que no habrá miembros de Vox en los gobiernos de que sepa tará sólo con el Partido Popular