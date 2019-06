Escucha las noticias de las 14:00 (14/06/2019)

a mí me ser rescatado no se justicia

Voz 1018

00:34

la justicia decide seguir adelante no da carpetazo a la investigación sobre las posibles responsabilidades del PP en el borrado destrucción a conciencia de los ordenadores de su ex tesorero en la calle Génova así lo ha decidido un juzgado de Madrid a pesar de que la Fiscalía entiende que no existen argumentos probatorios para la acusación Miguel Ángel Campos