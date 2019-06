Las noticias de Euskadi, 16:03 (14/06/2019)

a mi desmienten Bono son esos municipios en ocho hemos conocido que el PP se presenta a la alcaldía donde el PNV ganó las elecciones y obtuvo once de los veinticinco concejales que componen la corporación mientras que los populares obtuvieron obtuvieron cinco de los Veinticinco en sobre el conflicto de la atención primaria de Osakidetza en la Dirección General ha presentado hoy ante la Mesa Sectorial un plan para garantizar una atención de calidad también en periodo estival pues bien no satisface Juan Diego director general de Osakidetza

Voz 0318

01:19

siempre hemos seguido con propuestas concretas que mejoraba la situación nosotros no entendemos como en una dinámica de negociación como esta que sabemos que nada es la solución que tiene la atención primaria no se resuelven quince días hemos plantea un plan de trabajo para continuar con estos temas hasta noviembre trabajando para si a finales de noviembre ya damos no con la solución a los problemas más graves y con esa dinámica vamos a seguir trabajando en ese contexto llamara a la huelga pues bueno los sindicatos están en su pleno derecho que hacerlo