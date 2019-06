Las noticias de Castilla y León, 16:03 (14/06/2019)

pero hay sanidad pública pues están viendo cómo se está desmantelando también todo toda la la estructura sanitaria de zonas rurales y de capital e la minería pues estamos cómo están entrando a saco muchas empresas me ha mineras australianas canadienses a gestionar nuestro territorio nuestros recursos e os a cada uno tenemos aquí un aspecto un amplio abanico y espectro de lo que está pasando ir dibujando un momento actual que no es nada halagüeño también estamos en los agricultores están viendo cómo año tras año sus explotaciones agrarias y ganaderas van en detrimento

segundo día de huelga en Nissan y de momento sin reacciones por parte de la empresa los representantes de los trabajadores no han tenido ninguna notificación por parte de la dirección tampoco hay ninguna reunión prevista Felipe González presidente del comité de empresa

el momento no ve ningún contacto con la empresa Easy iban ya que llegue al fin de semana pues más que que la próxima semana pues entendemos que nos debería de presentar en la falda empresas debería asentar

Voz 5

01:58

