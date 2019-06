Voz 4

00:23

bueno Tardà Paular amateurismo ultísima expectación mediática aquí a Laporta tal carrera da la Xunta Menkes para unas preveo Kfor no arriba quitan ve Moon una amplia explanada Men policial los Mossos d'Esquadra la policía catalana boda trámites Fassi sensación de ordenar al Tribunal Supremo en cuestiona minuts Forner Fassi las ya IMS no reúne ningún la policía no Lipasam atrás siembra la estará Sahin ITA y al aplazó de abrían los dos allá hay dormirá aquí a plaza Sant Jaume par participa al Play tendrá puso ha sido coma rápido de Cataluña al Ayuntamiento a Barcelona