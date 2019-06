Las noticias de Asturias, 17:03 (14/06/2019)

Voz 3

00:49

la provincia no sé lo que nos queda ya acabaran llevamos pues ya lo prosigue oye algo que yo preocupar ocupar yo creo que lo tanto Pepe que preocupa resulta muy intimista e estamos llegando a un impacto donde no hay trabajo la que sin que Marciar y por lo tanto que Mas no debemos de poner fin paré y empezar a Isidre acciones no hay soluciones y esperamos tenemos que empezar a pelear de verdad tenemos que volver otra vez a empezar a pelear de verdad