buenas tardes un total de cuatro mil trescientos setenta y cinco alumnos de los cinco mil ciento ocho matriculados han superado la convocatoria de junio de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad en Extremadura la conocida como Ebay el noventa y cuatro coma sesenta y seis por cientos de los que se han presentado a esta prueba y un porcentaje muy similar al obtenido en años anteriores en la misma convocatoria los alumnos podrán solicitar la revisión de los exámenes del diecisiete al diecinueve de junio y aquellos que no hayan pasado la prueba tendrán otra oportunidad en la fase extraordinaria que se realizará los días nueve diez y once de julio de julio y además este viernes se descolgaba finalmente la huelga de Leda tras llegar a un acuerdo entre empresa y trabajadores se han aceptado las dos últimas reivindicaciones de los trabajadores la retirada de los expedientes sancionadores muy graves el pago de la nómina de mayo la única que ya se les adeudaba los trabajadores valoran positivamente que la empresa haya cedido en sus reivindicaciones José Luis García es uno de estos trabajadores

Voz 3

01:02

estamos contento utiliza la palabra en el acuerdo no se abren otros nuevos escenarios como la apertura de de licitación que no se acabaron de de dar ir contemplada cosa que que vendrán luego surgiendo no