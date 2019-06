Las noticias de Canarias, 16:03 (14/06/2019)

continuamos muy pendientes de esa reunión de la que podría salir un pacto firme entre Coalición Canaria Partido Popular que diera a estos últimos la presidencia del Gobierno canario los próximos cuatro años para ellos se ha desplazado el secretario general de los populares Teodoro García Egea a Gran Canaria mientras el resto de partidos sigue también negociando Coalición Canaria no sólo centrará sus esfuerzos en el Partido Popular también ha estado manteniendo este viernes conversaciones con Nueva Canarias los de Román Rodríguez ya saben que han amenazado a los socialistas con no darle su apoyo para conformar un gobierno regional de izquierdas sino revierten algunos de los pactos en los consistorios que les han llevado a perder varias alcaldías para Pedro Quevedo dirigente de Nueva Canarias estos movimientos son simplemente armas de defensa

que se producen movimientos defensivos que lo que son difíciles de de explicar pero no de entender entender claro

Voz 4

00:52

no lugares cuando las cosas son contra natura pues los resultados son contra natura eso están las reglas de la política también por lo tanto no como que no vamos a defender Llanos estamos defendiendo