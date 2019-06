a esta hora continúan en el Ayuntamiento de Madrid las negociaciones entre PP y Ciudadanos para cerrar un acuerdo para la Alcaldía una reunión en la que no está presente Vox al que necesitan para sumar la formación de extrema derecha advierte que si no tienen en cuenta sus peticiones permitirán que gobierne la izquierda como han hecho ya en otras ciudades como Zaragoza después plantearán una moción de censura Iván Espinosa de los Monteros

a lo que aspiramos es a poner de acuerdo ambos lados cosa que no está siendo fácil sobre una base programática que creo que sí es más fácil y ahora tenemos

quién liderará cada área eh y esperemos que en eso pues también ambos partidos sean tan responsables como nosotros estamos ofreciendo ser tengo confianza que no la seguridad en este momento de que al final sería una prueba como digo para que Madrid pueda ser gobernado por alguien que no sea diciendo que prefiero no adelantar detalles si hay acuerdo volveremos mañana sino lo hay pues empezaremos a trabajar otra vez el lunes por la mañana para la moción de censura