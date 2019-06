Las noticias de Galicia, 18:03 (14/06/2019)

Voz 2

00:59

en octubre haber otra reunión do plenario do Concello para ver las conclusiones dos grupos de traballo y que eso se traduce en medidas que tienen que ser vinculantes para administración si pasado tras corrido ese tempo no May entonó realmente veo que veremos si qué Administración non tiña ningún interés en modifica dar realizar un nuevo plan de atención primaria de