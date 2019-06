Escucha las noticias de las 19:00 (14/06/2019)

quién Saragoza lo que parecía estaba hecho ha saltado por los aires esta tarde en principio la Alcaldía iba a ser para el PP la vice alcaldía para ciudadanos pero a esta hora no parece que pueda salir adelante que ha pasado Pepe las Marías buenas tardes

Voz 1012

01:16

buenas tardes PP y Ciudadanos estaban presentando su acuerdo de Gobierno para la ciudad de Zaragoza con el popular Jorge Azcona como alcalde cuando se le ha comentado las declaraciones del portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros ha dicho que no iban a apoyar esa investidura porque no han negociado con ellos y los dos concejales de Vox son imprescindibles para el Gobierno de centro derecha Azcona no salía de su asombro