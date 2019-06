Escucha las noticias de las 03:00 (15/06/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 las tres las dos en Canarias Donald Trump acusa a Irán de los ataques a barcos cisterna en el Golfo Pérsico después de que Teherán negará su implica su implicación en el incidente del jueves en el estrecho de Omán el Gobierno de Estados Unidos ha mostrado este viernes un vídeo que según el presidente Trump no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad de Irán corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 00:23 en el vídeo difundido por la Marina de Estados Unidos se ve una embarcación acercándose supuestamente al petrolero de bandera japonesa uno de los dos atacados en el golfo de Omán tiene muy mala resolución y no se llega a apreciar pero la Casa Blanca asegura que se acercan al casco del barco a retirar una mina no detonada Ésta es la prueba con la que el presidente Donald Trump acusa a Irán del ataque contra los buques lo ha dicho esta mañana en Fox no

Voz 2 00:44 yo no lo hizo y sabemos que lo hizo porque vivimos el barco supongo que una de las minas no explotó esa llevaba el nombre de Irán por todas partes pero luego vimos el barco iraní de noche recuperando la mina del carguero era su barco era anillos lo querían dejar evidencias detrás o casa ellos no saben que tenemos equipos para detectar las cosas incluso de noche que funciona muy bien

Voz 1510 01:06 el propietario de uno de los barcos atacados ha contradicho la versión estadounidense según el Financial Times no señala ningún responsable pero explica que el impacto ha sido muy por encima del nivel del mar asegura que la causa del ataque no ha sido una bomba lapa sino un objeto volador

Voz 1 01:19 todavía del exterior en Venezuela reacciones a la visita que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet que realizará al país entre el miércoles y el viernes que viene el Gobierno de Maduro dice que Bachelet podrá constatar los avances que se han conseguido en derechos humanos mientras el opositor Juan Guaidó con quién se reunirá Bachelet ha hecho un llamamiento a protestar en las calles durante su visita en nuestro país este sábado se constituyen más de ocho mil ayuntamientos en Barcelona Ada Colau será reelegida alcaldesa de la capital catalana con los votos de los socialistas de Manuel Valls las bases de Barcelona en Comú avalaron este viernes esta opción con un setenta y uno por ciento de los votos dice Colau que seguirá buscando acuerdos con Esquerra Republicana

Voz 0134 01:58 quiero poner en valor que la consulta de Barcelona en Comú ha tenido una amplísima participación que nos avala para llevar nuestra candidatura a la Alcaldía mañana al pleno municipal Iker seguiremos tendido la mano a Esquerra Republicana para hablar de ciudad para hablar de políticas concretas para que en un futuro espero que no muy lejano sea posible superar de una vez por todas la política de bloques

Voz 1 02:19 pactos también en las comunidades este viernes el socialista Ximo Puig fue investido presidente de la Generalitat valenciana con los votos de Compromís y Unidas Podemos en Castilla y León el Partido Popular y Ciudadanos han cerrado un acuerdo quedará la presidenta la presidencia al candidato del PP a anoche pasó por los micrófonos de Hora Veinticinco el candidato del PSOE Luis Tudanca

Voz 3 02:37 aquel fraude es que Ciudadanos se presentó la campaña electoral diciendo que había que quitar al Partido Popular después de treinta y dos años de gobierno nada más y nada menos y además el resultado fue claro rotundo una victoria después de más de tres décadas del Partido Socialista y aún así lo que hicieron fue mandar dos hombres de negro el Partido Popular y Ciudadanos decirles lo que tenían que hacer

Voz 1 02:57 más cosas en Córdoba siguen investigando la muerte de una pareja cuyos cadáveres aparecieron con heridas de arma blanca en el incendio de una vivienda la Policía baraja la posibilidad de que se trate de un asesinato machista porque el hombre de cuarenta y cinco años y estaba en libertad condicional por el asesinato de su ex de su anterior pareja

Voz 1496 03:12 Córdoba Álvaro Guerrero fue hace más de diez años cuando el presunto agresor estranguló a su anterior pareja en Algeciras un asesinato por el que cumplía condena desde entonces la Policía de momento no confirma el caso en Córdoba como violencia de género a la espera de los resultados de las autopsias que se conocerán mañana los cuerpos de la víctima y supuesto agresor han sido hallados esta mañana con heridas por arma blanca en el interior de la vivienda cuando los bomberos han acudido a sofocar un incendio en el domicilio no constaban denuncias previas por malos tratos pero de confirmarse estaríamos ante el segundo crimen machista en la provincia de Córdoba en los últimos doce días

Voz 1 03:46 orden que el cero dieciséis el teléfono contra la violencia machista es gratuito no deja rastro en la factura pero hay que eliminarlo de la lista de llamadas del teléfono terminamos repasando la información deportiva Pablo Torres buenas noches

Voz 4 03:57 buenas noches la Copa América ha dado comienzo en el estadio More un vida Sao Paulo con el partido inaugural Brasil Bolivia tras la tradicional ceremonia de apertura este encuentro da comienzo la fase de grupos que continúan mañana con otro partido Venezuela Perú aquí en España a las nueve de la noche en Málaga y Deportivo se enfrentan en La Rosaleda por un puesto en la final del play off de ascenso cuatro cuatro dos para los coruñeses en primera vuelta los entrenadores Victory Martí en la previa

Voz 5 04:19 ese es nuestro pensamiento que la remontada es posible nuestros jugadores están preparadísimo para ello y con el empuje de nuestra afición en va a ser un plus aún mayor para para lograrlo

Voz 6 04:28 debemos de hacer un gol eso está más que claro debemos ir a buscar la portería intentar defender lo más lejos de la nuestra

Voz 4 04:34 y un apunte más hoy a las tres de la tarde arrancan las veinticuatro horas de Le Mans con Fernando Alonso saliendo desde la segunda posición