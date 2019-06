Las noticias de Galicia, 08:50 (15/06/2019)

Voz 1693

el fondo suizo parte capital ha informado los representantes sindicales que está interesado en hacerse con la planta de Alcoa en A Coruña hay también con la de Avilés juntas el lunes y el martes de la próxima semana el fondo va a mantener ya los primeros contactos institucionales lo hará con la Xunta de Galicia con el Principado de Asturias con la intención de potenciar superior esto industrial según la Comisión de Seguimiento del ERE los sindicatos no obstante se muestran cautos puntualizan que a día de hoy no hay ninguna operación de venta de las empresas cerrada el fondo Quantum por otra parte el otro inversor interesado inicialmente en las dos fábricas no siguen el proceso porque según Alcoa no cumplía las garantías financieras