Las noticias de Aragón, 08:50 (15/06/2019)

qué Azkoyen con pasaba en pocas horas de ser el futuro alcalde a poder perder el sillón por Vox también José Luis cadena en Huesca señalaba que no había acuerdo a pesar de que sus partidos lo designaron alcalde en el aire en los ayuntamientos de Zaragoza pendientes de Vox o no porque en Twitter Teodoro García Egea acaba de publicar que haya acuerdos en unas horas dice tendremos gobiernos por la libertad en toda España mientras en Teruel PP y Ciudadanos gobernarán la ciudad puntos en Tarazona estrena esta noche también se ha cerrado el pacto PP Ciudadanos relevo para Luis María Bea Monte llega Luis José a reto sea con el bastón de mando el tiempo acompaña en este sábado de incertidumbre y tensión intervalos de nubes en el Pirineo con posibles precipitaciones por la mañana cielo poco nuboso o despejado en el resto suben las temperaturas mínimas se mantienen las máximas viento moderado en el valle del Ebro tenemos dieciséis grados en Zaragoza catorce en Huesca y ocho en Teruel

Voz 2

01:37

nos vamos a Alá quebrantahuesos el viernes veintiuno de junio que pasa Heaven me voy a la quebrantahuesos sí señor no me voy a qué hora vamos a estar ahí está cada cinco de la tarde viendo el programa claro todo el equipo en la quebranta Indurain y todos los invitados ya lo sabéis con el equipo de equipazo de ser aventurero sí señor donde la quebrantahuesos en Sabiñánigo