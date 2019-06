Las noticias de Asturias, 08:50 (15/06/2019)

estaba en Twitter pues parece que hay acuerdo y una hora después lo confirmaba el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea en unas horas tendremos gobiernos para la libertad en toda España decía todavía no sabemos en qué términos exactos se ha producido ese acuerdo pero sí que los votos de la extrema derecha derecha árabe harán hoy al alcalde al popular Martínez Almeida que ayer cerraba ese acuerdo con Begoña Villacís tras diez horas de negociación a cara de perro PP y Ciudadanos acordaron un gobierno de coalición en el que no entraría Vox eso quedó garantizado Almeida sería el alcalde Begoña Villacís vice alcaldesa y los populares se quedarían con las áreas más importantes salvo urbanismo economía hay familia que serían para ciudadano

Voz 1434

03:27

buenos días Javier la gran mayoría necesita pactos para alcanzar el poder donde no se logren gobernará la lista más votada hay acuerdos de todo lo tipo los más previsibles Partido Popular con Ciudadanos y Vox o PSOE Más Madrid y Podemos pero también hay combinaciones más originales como el pacto entre PSOE y Ciudadanos en San Fernando de Henares o el del partido de un ex concejal socialista con Vox en Villanueva del Pardillo hay cambios de gobierno notables como en Alcorcón donde el PP va a ser desplazado gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE Podemos otros ayuntamientos que resisten en Villalba por ejemplo el Partido Popular seguirá gobernando con el apoyo de Ciudadanos gracias a que la izquierda ha sido incapaz de llegar a un acuerdo y pocos que han conseguido una mayoría rotunda aunque también los hay el Partido Popular Tres Cantos y Villanueva de la Cañada y el PSOE en Fuenlabrada en Soto del Real son varios ejemplos la mayoría de los plenos se va a celebrar por la mañana aunque algún ayuntamiento preferido dejarlo para la tarde las sesiones terminarán con la designación de los alcaldes comenzarán con la constitución de la Mesa de Edad que está formada por el concejal de mayor edad por los más jóvenes en Parla por cierto finalmente se va a celebrar al aire libre para que pueda estar en esa mesa de edad el edil más joven del PSOE que no puede entrar en el salón de plenos porque va en silla de ruedas IS espacio municipal sigue sin estar adaptar