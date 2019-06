Voz 1

00:00

el edad en algunas ciudades como es el caso de Cáceres por fin anoche conocimos quién estará al frente del Consistorio pacense eso sí sí Vox les da su apoyo a cambio de una concejalía PP Ciudadanos acuerdan turnarse la Alcaldía cada dos años por lo que Ignacio Grajera de la fe nación naranjas de convertirá en alcalde de Badajoz el socialista Ricardo cabezas a pesar de liderar la lista más votada ahí de asegurar tener un preacuerdo con Ciudadanos pierde la puja por hacerse con el control del Ayuntamiento de Badajoz y mientras en la calle un centenar de personas se concentraban frente al Ayuntamiento pacense en rechazo al acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos en referencia a este acuerdo Guillermo Fernández Vara afirmaba anoche vía Twitter que los que decían venir a regenerar olvidaron decir que eso consistía en un puesto hoy en Extremis también conocimos anoche que finalmente el socialista Francisco Ramírez será el nuevo alcalde de Almendralejo gracias al apoyo de Ciudadanos con el que formará un gobierno de coalición Un gesto que desde las filas de Ciudadanos aseguran que responde a las peticiones de cambio que los vecinos otorgaron en las urnas el pasado veinticuatro de mayo falta por conocer el acto de constitución dará comienzo en apenas dos horas a las once de la mañana quien será el nuevo alcalde de Cáceres y es que aún las formaciones están abiertas al diálogo no hay nada cerrado el pacto más factible es el de PP y Ciudadanos que se basaría en el acuerdo ya alcanzado en Badajoz es decir alternar la alcaldía como ven jornada han muy movida la que abra hoy en muchos de los consistorios extremeños una jornada que nos deja otras noticias el servicio de transporte Lera vuelve hoy a recuperar la normalidad de sus servicios tras dar ayer por finalizada su huelga quince días de parón de expedientes ID reuniones que finalmente han acabado tras llegar a un acuerdo empresa trabajadores consistente en la retirada de los expedientes sancionadores interpuestos a los empleados ya al pago de la nómina de mayo la única que ya se les adeudaba en Cannes al tiempo la Comunidad registrará este sábado cielo poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas en cuanto a las temperaturas oscilarán entre los días y los veintiocho grados en Badajoz y en Mérida así como entre los diez y los veintiséis en Cáceres según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología en deportes en fútbol mañana a partir de las ocho dará comienzo el partido de vuelta de la semifinal de los play off de ascenso de tercera división entre Linares Deportivo el Moralo el conjunto extremeño tiene a priori la eliminatoria a su favor ya que en casa hace justo una semana venció dos a cero y en baloncesto hoy sábado se celebrará en el pabellón Juan Serrano Makario de Cáceres la novena edición del Clínic de entrenadores Extremadura con la participación de dos reconocidos entrenadores en la Liga Endesa como son Diego Epifanio pide el San Pablo Burgos Porfirio Fisac Porfi del técnico contra Zaragoza son las ocho y cincuenta y tres minutos de la mañana escuchan información regional en la SER una pausa y enseguida ampliamos